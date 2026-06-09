În Krasnodar, localnicii spun că la multe stații de alimentare s-au epuizat benzina AI-92 și AI-95. La unele benzinării s-au format cozi.

Probleme similare au fost raportate și în Anapa. Potrivit locuitorilor, la stațiile de alimentare vin să se aprovizioneze și persoane din Crimeea anexată, unde criza de combustibil continuă.

În seara zilei de 8 iunie, guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a comentat informațiile privind lipsa combustibilului. Potrivit acestuia, din cauza „situației dificile” din regiunile învecinate, „mulți au decis să-și facă rezerve de benzină, ceea ce a provocat o panică artificială”. El susține că nu există un deficit de carburanți în regiunea Krasnodar.

„Dificultăți temporare de aprovizionare sunt observate în principal la benzinăriile private de dimensiuni mici. La majoritatea stațiilor marilor rețele există combustibil disponibil. Având în vedere creșterea cererii, furnizorii își optimizează rapid logistica pentru a evita perturbări pe termen lung. Situația este sub control. Vă rog să aveți încredere doar în sursele oficiale de informare”, a declarat șeful regiunii.

De la începutul lunii iunie, locuitori din Moscova, Sankt Petersburg, regiunile Belgorod, Kursk, Leningrad, Moscova și alte zone ale Rusiei au raportat probleme de aprovizionare cu combustibil. Aceste dificultăți au apărut pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Cea mai gravă criză de carburanți s-a înregistrat în ultimele zile în Crimeea anexată. Situația a fost provocată de atacurile forțelor ucrainene asupra cisternelor și altor camioane care aprovizionează peninsula prin autostrada R-280 „Novorossia”, care leagă Crimeea de regiunea Rostov. În Crimeea a fost interzisă complet vânzarea benzinei în numerar.