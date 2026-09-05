Potrivit unei analize POLITICO, conservatorii nu se așteaptă la rezultate favorabile, ci se confruntă cu „diferite grade de umilință politică”, pe fondul consolidării extremei drepte și a popularității istoric scăzute a liderului de la Berlin, transmite news.ro.

Sondajele preelectorale indică o victorie decisivă a Alternativei pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt, plasând formațiunea de extremă dreaptă cu mult înaintea conservatorilor lui Merz. Cel mai grav scenariu pentru partidele tradiționale germane ar fi obținerea unei majorități parlamentare absolute de către AfD, ceea ce i-ar asigura acesteia guvernarea singulară a landului. Un astfel de rezultat ar reprezenta un moment rușinos în istoria postbelică a Germaniei, marcând prima ascensiune a extremei drepte la puterea reală de guvernare de la Al Doilea Război Mondial încoace, sub mandatul actualului cancelar.

Poziția precară a lui Merz și presiunea internă

Indiferent de scenariul care se va contura, poziția lui Friedrich Merz este extrem de vulnerabilă. După 16 luni de mandat, el este deja considerat cel mai nepopular cancelar din istoria recentă a Germaniei. În rândul colegilor conservatori se discută tot mai insistent, deși în tăcere, despre un „Kanzlertausch” (schimb de cancelari, n.r.).

„Având în vedere nemulţumirea, rezultatele sondajelor şi faptul că anul viitor vor avea loc alegeri suplimentare, presiunea pentru o schimbare fundamentală va creşte în mod natural”, a declarat Julian Schache, politician CDU din Magdeburg, capitala Saxoniei-Anhalt.

Situația pe teren este și mai ostilă: în rarele sale apariții în estul Germaniei, Merz a fost huiduit, alegătorii strigând „Pinocchio” și „instigator la război”, ceea ce a dus chiar la anularea unor declarații de presă planificate. Îngrijorările sunt amplificate și de semnalele că AfD se pregătește să conteste rezultatele alegerilor. Partidul a emis deja comunicate prin care pune la îndoială validitatea voturilor prin corespondență, iar candidatul său principal, Ulrich Siegmund, a exprimat rezerve similare pe rețelele de socializare.

Primul scenariu: AfD la putere și riscul „efectului de bulgăre de zăpadă”

Paradoxal, unii politicieni CDU din Saxonia-Anhalt văd un anumit avantaj tactic într-o guvernare solo a AfD: conservatorii ar putea reveni în rolul confortabil de opoziție, atacând un executiv de extremă dreaptă care, în viziunea lor, este condamnat să eșueze.

„În ziua în care (Siegmund) va deveni premier, va fi terminat... Va eşua în calitate de premier al landului. Nu va putea să-şi îndeplinească toate promisiunile pe care le-a făcut”, a speculat deputatul CDU Alexander Räuscher.

Totuși, riscul major rămâne „efectul de bulgăre de zăpadă”. O înfrângere majoră în Saxonia-Anhalt ar putea declanșa alte eșecuri în alegerile din Mecklenburg-Pomerania de Vest, în bastionul de stânga Berlin și în cele patru scrutine regionale programate pentru anul viitor. Aceasta ar intensifica presiunea asupra „zidului de protecție” (firewall) promovat de Merz – refuzul de a coopera cu extrema dreaptă. Unii conservatori din est contestă deja această strategie. „Oricine mai vorbeşte despre «firewall-uri» nu a recunoscut semnele vremurilor”, a declarat în iulie Michael Kretschmer, premierul CDU al landului Saxonia.

Al doilea scenariu: guvern minoritar dependent de extrema stângă

Dacă AfD nu obține majoritatea absolută, CDU (clasată pe locul doi) se va confrunta cu o dilemă la fel de gravă. Merz a exclus orice cooperare formală atât cu AfD, cât și cu Die Linke (extrema stângă, proiectată pe locul trei). În consecință, CDU ar fi obligată să formeze un guvern minoritar cu social-democrații (SPD, locul patru) și, potențial, Verzii.

Totuși, calculele electorale indică faptul că evitarea colaborării cu Die Linke este aproape imposibilă pentru adoptarea legilor sau alegerea premierului. Deși există precedente în landurile Turingia și Saxonia, iar Die Linke și-a exprimat disponibilitatea pentru un astfel de aranjament în schimbul unor concesii, rezistența internă în CDU crește.

O grupare locală a respins deja orice coaliție care ar supraviețui doar prin „bunăvoința, toleranța sau consimțământul explicit” al extremei stângi, calificând drept inacceptabil un model care conferă Die Linke un „drept de veto de facto” asupra activității unui guvern de centru-dreapta.

Concluzie: Un impas care poate duce la căderea cancelarului

Politicienii conservatori avertizează că guvernarea alături de partidele de stânga ar oferi muniție AfD pentru a-i prezenta pe conservatori drept „stângiști deghizați”, riscând să transforme Saxonia-Anhalt într-un land practic de neguvernat.

Mai presus de toate, acest impas ar putea alimenta frustrările din interiorul CDU, accelerând, în cele din urmă, căderea politică a lui Friedrich Merz, care, deocamdată, pare să nu aibă o strategie coerentă pentru a face față consecințelor.

„Nu speculez astăzi cu privire la ce se va întâmpla a doua zi după (alegeri)”, a declarat Merz într-un interviu televizat duminica trecută, promițând doar că „vom evalua situaţia în lumina rezultatelor alegerilor şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a împiedica Saxonia-Anhalt să cadă în mâinile radicalilor”.