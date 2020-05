Coronavirus SUA, LIVE UPDATE 8 mai. Bilanțul indică 77.000 de morţi şi 1,3 milioane de îmbolnăviri

A fost confirmat primul caz de coronavirus la Casa Albă. "Pacientul zero" este unul dintre valeţii personali ai preşedintelui Donald Trump.

Liderul american a spus că nu a fost infectat. Dar că, în urma acestui episod, va fi testat zilnic pentru COVID-19 şi nu săptămânal, cum se întâmpla până acum.

Pe de altă parte, în timp ce Trump continuă să acuze China pentru răspândirea virusului, guvernatorul statului New York susţine că s-a ajuns la un număr atât de mare de bolnavi după ce milioane de oameni din Europa au mers peste Ocean.

În Statele Unite, cel mai recent bilanţ indică aproape 77.000 de morţi şi 1 milion 300 de mii de îmbolnăviri.

A fost agitație mare la Casa Albă după ce s-a aflat că un membru al Marinei americane, detașat pentru a avea grijă de șeful statului, a fost depistat cu noul virus. Potrivit CNN, Donald Trump a fost tulburat de veste. Valetul său, a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită, a început să prezinte simptome miercuri și a fost testat imediat. Dar șeful statului a cerut că bărbatul să fie investigat din nou, de această dată chiar de medicul Casei Albe, care a dat același verdict. Liderul american și vicepreședintele Mike Pence au fost la rândul lor verificați pentru COVID-19.

Trump: "Şi eu tocmai am fost testat, de fapt am fost testat atât ieri, cât şi azi, iar rezultatul a ieşit negativ. Mike Pence a fost şi el testat, iar rezultatul a fost tot negativ. Am avut un contact destul de redus cu acest domn. Ştiu cine e. E un om bun, dar nu prea am avut contact cu el. La fel şi Mike Pence".

Până acum, Trump și alți oficiali de rang înalt de la Casa Albă erau testați pentru coronavirus în fiecare săptămână. Între timp, președintele american continuă să viziteze locuri publice fără să poarte o mască de protecție, așa cum l-au sfătuit epidemiologii.

Nadia Romero, corespondent CNN: "Președintele vrea să redeschidă economia. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite a publicat un document de 17 pagini care descrie cum e cel mai bine să se procedeze pentru acest lucru. Conține recomandări pentru biserici, școli, întreprinderi și alte organizații. Dar un oficial ne-a mărturisit că administrația de la Casa Albă nu va implementa aceste recomandări".

Ned Lamont, senator: "Aș vrea să știu ce are C.D.C (Centrul pentru Prevenirtea și Controlul Bolilor, n.r.) de spus în legătură cu acest lucru. Vreau să aud ce are de spus și doctorul Fauci sau Dr. Birx. Să îi ascultăm pe experți. Cred că vom putea lua decizii mult mai bune în consecință. Nu politizați acest fapt".

Laurie Garrett, autor "The Coming Plague”: "De ce ai ține departe de restul lumii unul dintre cele mai bune sfaturi ale C.D.C ? De ce n-ai fi ținut conferințe de presă zilnice în camera unde e celulă de criză de la C.D.C., la sediul din Atlanta? Ei bine, răspunsul trebuie să fie că orice ar încerca C.D.C. să spună poporului american, nu coincide cu mesajele pe care Casa Albă vrea să le auzim".

Trump dă vina în continuare pe China

Șeful de la Casă Albă arată în continuare cu degetul spre China pentru răspândirea virusului căruia i-a atribuit proporții uriașe.

Trump: "E mai rău decât atacul de la Pearl Harbor. E mai rău decât atacul asupra Turnurilor Gemene. N-am mai trecut niciodată prin așa ceva și n-ar fi trebuit să se ajungă aici. Ar fi putut fi oprit la sursă. Ar fi trebuit oprit în China. Și n-a fost!"

Guvernatorul statului New York are o altă părere.

Andrew Cuomo, guvernator New York: "Toată lumea încă vorbește despre China. Noi am impus interdicția de călătorie din China, i-am analizat pe toţi oamenii care veneau din China, dar, între timp, a ajuns în Statele Unite prin Europa. Milioane de oameni au venit din Europa și nu aveam habar, nu aveam idee. De aceea, numărul de cazuri din New York este atât de mare".

Deși curbă ratei îmbolnăvirilor în Statele Unite a ajuns la așa-numitul "platou", există temeri că ar putea să apară un al doilea val de contaminări, odată cu ridicarea măsurilor de izolare.

Însa, cu excepția a șapte state federale, toate celelalte vor fi de astăzi redeschise - într-o măsură mai mare sau mai mică.