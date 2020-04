Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 11 aprilie. Peste 100.000 de decese pe tot globul

Până în prezent, sunt aproape un milion șapte sute de mii de cazuri confirmate cu noul virus. Dintre acestea, peste 100.000 sunt decese, iar peste 370.000 de oameni s-au vindecat.

Coronavirus România, LIVE UPDATE 11 aprilie. Noi focare de Covid-19 în țară



UPDATE 8.00 Brazilia a depăşit pragul de 1.000 de decese din cauza Covid-19



Brazilia a devenit prima ţară din America Latină care a depăşit pragul de 1.000 de decese din cauza coronavirusului. Potrivit universităţii Johns Hopkins, în Brazilia s-au înregistrat 19.789 de cazuri şi 1.068 de decese.

Vârful pandemiei este aşteptat în această ţară de 210 de milioane de locuitori la finalul lunii aprilie.

Autorităţile sanitare din Rio de Janeiro au înregistrat, joi, primele decese în favelas, cartierele sărace din oraş.

ora 7.00 Situația în Europa

După Italia, Spania rămâne a doua cea mai îndoliată țară din Europa, dar a raportat vineri cel mai scăzut număr de noi decese din ultimele 17 zile, adică 605.

Spania înregistrează însă, mai multe cazuri de infectare decât Italia, aproape 160.000, dar şi rata îmbolnăvirilor este în scădere.

Între timp, premierul britanic Boris Johnson a ieșit de la terapie intensivă, iar starea sănătăţii lui se îmbunătăţeşte, conform comunicatelor oficiale.

Multe dintre spitalele londoneze au fost solicitate peste limită. Ceea ce ar fi fost considerată capacitatea critică într-o perioadă normală, a fost depășită de patru ori din cauza pandemiei.

Bolnavii filmați de o echipa de la Sky News nu sunt cei în stare foarte gravă, dar și ei necesită îngrijire permanentă. Și orice ajutor este binevenit, fie și la curățenie sau la servirea mesei pentru pacienți.

Reporter: „Care e meseria ta?”

Femeie: „Sunt stewardesă. În loc să stau acasă, am decis să vin aici și să ajut, pentru că știam că acest spital are nevoie în mod special de ajutor în plus, așa că am vrut să fac parte din cei care pot să ajute."

În Regatul Unit, numărul deceselor a crescut considerabil.

Matt Hancock, ministrul Sănătății din Marea Britanie: „Sunt încântat să raportez că au fost efectuate 19.116 de teste în întreaga Mare Britanie. Dintre acestea, 5.706 sunt pozitive. Numărul persoanelor aflate în prezent în spital cu simptome de coronavirus este de 19.304. Dintre cei care au contractat virusul, din păcate au murit 8.958, o creștere cu 980 față de ieri (n.red. joi)."

Toate cele șapte etaje ale unui mare spital din Barcelona sunt destinate exclusiv bolnavilor de COVID-19.

Julio Pascual, director spital: „În fiecare zi vin 60, 70 de pacienți cu afecțiuni severe. Toți medicii din acest spital, vorbim de urologi, oftalmologi au avut grijă de pacienții cu probleme respiratorii, ceea ce e neobișnuit în mod normal pentru ei. Chiar și studenții din ultimul an la medicină au fost recrutați pentru a avea grijă de acești pacienți."

În Italia, în spitalele din greu încercata Lombardie, asistentele au primit ajutorul roboților în relația cu bolnavii ținuți în izolare.

Gianni Bonelli, CEO companie: „Robotul este capabil să recunoască mișcările pacientului și chiar și starea lui psihică, dacă pacientul e trist ori binedispus într-un anume moment."

În Franța, noul coronavirus a infectat mii de cadre medicale. Cei care s-au vindecat spun că nu vor să abandoneze lupta, așa că s-au întors în prima linie.

Un număr de 13.197 de persoane au murit în Franţa din cauza bolii Covid-19 de la începutul epidemiei, fiind înregistrate 987 de decese în 24 de ore, între care un copil, a anunţat vineri seara directorul general al Sănătăţii Jerome Salomon, relatează AFP.

Printre cele mai recente decese, 433 au avut loc în instituţii pentru vârstnici sau unităţi medico-sociale şi 554 în spitale.

Philippe Montravers, medic: „Cam așa s-a întâmplat și în Primul Război Mondial. Oamenii au fost răniți și s-au întors pe câmpul de luptă."

Aurelie Gouel, medic: „Am copii, am familie, dar locul în care trebuie să fiu acum este spitalul, pentru că trebuie să am grijă de pacienți."

ora 7.00 Situația în SUA



Statele Unite au devenit prima ţară de pe glob care a depăşit pragul de două mii de decese în doar o zi, cu 2.108 în 24 de ore.

Potrivit estimărilor, peste ocean, vârful pandemiei ar putea fi atins duminică sau în jurul acestei zile, când catolicii și protestanții celebrează Paștele.

Oamenii mor cu miile în New York, iar multe familii nu își permit funeralii, așa că zeci de sicrie sunt înhumate într-o imensă groapă comună pe insula Hart, în Bronx. În imaginile filmate de la înălțime se văd muncitori echipați corespunzător, care folosesc scări și utilaje pentru aceste înmormântări în masă.

În tot acest timp, autoritățile vorbesc despre o rază de speranță.

Andrew Cuomo, guvernator New York: „Avem un optimism precaut cu privire la încetinirea ratei de infectare. Asta spun datele oficiale. Acest lucru ne sugerează datele. Numărul general al internărilor este în scădere, nu comparativ cu ziua de ieri, ci când vine vorba de medie. Media de trei zile pentru internări arată o reduce drastică a cifrelor. Și aceasta, în mod clar, este o veste bună."

Dar dincolo de cifre este realitatea cruntă, reprezentată de poveștile dureroase ale victimelor pandemiei. La numai patru ani, un băiețel a trecut prin chinurile provocate de noul virus.

Anna, mama micuțului: „Mi-a fost foarte greu să îl văd cum se chinuie. Spasmele de tuse erau groaznice. Acelea au fost probabil cele mai înfricoșătoare momente pentru mine. Vedeam că nu poate să tragă aer în piept."

Din fericire, copilul a învins boala. Dar sunt prea mulți cei care pierd lupta.

La New Jersey sunt peste 1.700 de decese cauzate de COVID-19. O femeie a închis ochii pentru totdeauna la sfârșitul lunii trecute. După o săptămână s-a stins și fiul ei, chiar în ziua în care împlinea 30 de ani.

Dana Regan, prietenă de familie: „Cred că mama lui știa că el va fi mai fericit acolo sus, cu ea."

Cei din prima linie, doctorii și paramedicii, iau în aceste zile deciziile cele mai dureroase.

Travis Kessel, medic: „Suntem la momentul când trebuie să ne asumăm că fiecare este o persoană Covid-pozitivă. Ca să putem merge mai departe, toți ar trebui să ne asumăm că am putea fi infectați."

Administrația Trump susține că lucrează la un plan pentru a reporni economia peste câteva săptămâni. Până atunci, liderul de la Casa Albă recurge la ajutorul lui Dumnezeu.

Donald Trump, președintele SUA: „Le cer americanilor să se roage ca Dumnezeu să vindece națiunea noastră, să aducă alinare celor îndurerați, să le dea putere doctorilor, asistentelor medicale și angajaților serviciilor sociale, să le redea sănătatea celor bolnavi și să reînnoiască speranța în fiecare persoană care suferă. Națiunea noastră va depăși acest moment mai bine ca niciodată."

Experții cer precauție când vine vorba despre planurile economice ale Administrației Trump.

William Schaffner, medic specialist: „Sunt îngrijorat că stabilim date fixe fără să ținem cont de virus. Virusul ne va spune exact când va fi sigur să reintrăm în normal."

Robert Redfield, directorul Centrului de Control și Prevenire a Bolilor din SUA: „Avem una dintre cele mai puternice arme împotriva acestui virus. Dacă putem maximiza distanțarea socială, putem limita capacitatea virusului de a se extinde."

Pe fondul stării generale de criză și în pofida eforturilor autorităților de a sugera ideea de solidaritate națională, contraamiralul care deține funcția de Administrator al Serviciilor de Sănătate din Statele Unite a fost acuzat de rasism, după ce a folosit un limbaj aparte într-un mesaj public.

Jerome Adams: „Nu sunteți neputincioși. Și este cu atât mai important acest lucru în comunitățile de culoare. Respectați indicațiile echipelor de intervenție, pentru a încetini răspândirea. Stați acasă dacă este posibil. Dacă trebuie să ieșiți, mențineți o distanță de cel puțin doi metri între voi și alte persoane și purtați o mască."

El însuși de culoare, oficialul s-a apărat și a spus că este important ca în comunitățile sărace să se respecte și mai strict regulile impuse de autorități.