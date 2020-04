Mărturiile tulburătoare ale medicilor trimişi în Italia: "În România stăm OK faţă de ce e aici"

15 cadre medicale trimise în misiune din România văd cu ochii lor realitatea cruntă din spitalele Lombardiei.

Echipa care a plecat marți din țară, a intrat deja în pâine. Ai noștri spun că italienii le-au povestit momentele dramatice prin care au trecut când au fost nevoiți să aleagă cine să trăiască și cine nu.

Corina Georgescu este medic la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Timișoara. A fost repartizată în Lombardia, la spitalul din Merate, unde sunt doar pacienți cu covid.

Corina Georgescu: „Noi, în România, stăm ok față de cum e Italia. La nivelul Spitalului Județean de unde eu și încă doi colegi am plecat, încă nu este situația dezastruoasă și am considerat că merită două săptămâni de investiție, în această expediție."

Presa din Italia a relatat pe larg cum medicii de acolo au luat decizii ca în vreme de război.

Corina Georgescu: „Ne-au confirmat și ei aici că au fost niște momente în care ei au trebuit să aleagă, în care au fost pacienți relativ tineri, nu cu foarte multe comorbidități și care nu au mai putut fi salvați, pentru că erau pacienți mai tineri și fără nicio comorbiditate care trebuiau să aibă întâietate. Ne-au spus că a fost un moment foarte dureros pentru ei.”

La același spital a ajuns și Ema Pascal. Lucrează la Spitalul din Reșița și vede acest ajutor oferit medicilor italieni ca pe un gest de normalitate.

Ema Pascal: „Și România a fost ajutată când a fost episodul acela urât cu Colectivul. Este un gest pur și simplu uman."

Alin Suciu, de la UPU-SMURD Oradea, face parte din grupul celor trei doctori și o asistență, plecați din Oradea să facă, la rândul lor, voluntariat.

Alin Suciu, medic UPU-SMURD Oradea: „Am fost cât se poate de conștienți că există probabilitatea mare ca acest val de pacienți critici să ajungă și în România. Decizia de a veni s-a bazat și pe faptul că vom acumula foarte multă experiență pe timpul șederii noastre în Italia."

În total, 11 medici și patru asistente sunt în această misiune. Mesajul lor către români este "stați în case".

Joe Stroescu, maior IGSU: „Am ajuns la un punct în care ne uităm pe stradă și vedeam străzile pustii și ne întrebăm cum de ei reușesc după atâta timp să respecte condițiile impuse."

Gestul românilor a fost lăudat și de Ursula von der Leyden, președinta Comisiei Europene.