"Cinci rachete balistice tactice, trase în direcţia zonei ţintă situată în jurul unei insule aflate la aproximativ 136 km distanţă, au lovit o suprafaţă de 12,5 până la 13 hectare cu o densitate foarte mare, demonstrându pe deplin puterea lor de luptă", a relatat presa de stat.

Aceste lansări, supervizate de liderul nord-coreean Kim Jong Un, conform agenţiei oficiale, au avut loc după alte teste efectuate în ultimele săptămâni cu rachete balistice, rachete de croazieră antinavă şi muniţii cu dispersie.

Potrivit KCNA, Kim a subliniat că "dezvoltarea şi punerea în funcţiune a diferitelor focoase de bombe cu fragmentaţie pot spori capacitatea de atac de mare densitate, permiţând neutralizarea unei zone ţintă specifice, precum şi capacitatea de atac de înaltă precizie".

Aceste lansări ridică la şase numărul testelor cu rachete balistice cunoscute realizate de Coreea de Nord de la începutul anului, în timp ce ONU, în principiu, interzice ţării să utilizeze astfel de arme.

Ultimele lansări au fost detectate duminică de Coreea de Sud care a îndemnat Phenianul să înceteze aceste "provocări succesive" şi să se îndrepte "spre pace".