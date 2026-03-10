”Marina americană a escortat cu succes un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz, pentru a se asigura că petrolul continuă să curgă către pieţele mondiale”, a anunţat pe X Chris Wright.

”Noi am anunţat că ne vom asigura că petrolierele pot trece. Un petrolier mare a făcut-o acum aproape 30 de ore şi cred că vom vedea şi altele”, s-a lăudat secretarul Energiei.

Însă această postare a fost ştearsă câteva minute mai târziu.

Departamentul american al Energiei, contactatde AFP, nu a comentat imediat.

Ulterior, Gardienii Revoluţiei au dezminţit.

”Nicio navă americană de război nu a îndrăznit să se apropie de marea Oman, de Golful Persic sau de Strâmtoarea Ormuz în timpul acestui conflict”, a declarar un purtător de cuvânt al gardienilor Revoluţiei, Ali-Mohammad Naini.

MINE MARITIME ÎN CURS DE DESFĂŞURARE

Un oficial american de rang înalt a declarat Reuters că nicio navă americană nu a escortat vreun petrolier în Strâmtoarea Ormuz.

Spionajul american. citat CBS News, a anunţat că Iranul a început să desfăşoare mine marine în Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a anunţat, între alte măsuri de represalii faţă de atacuri ale Statelor Unite şi Israelului în Iran, de 11 zile, că intenţionează să blocheze traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ 20% din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL) traversează această strâmtoare, situată între sultanatul Oman şi Iran.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat să atace Iranul ”mult mai puternic”, dacă Teheranul ”ia lumea ostatică” prin blocarea lovrării de petrol şi GNL prin strâmtoarea Ormuz.

LARIJANI ÎL AMENINŢĂ PE TRUMP

Şeful Consiliului Suprem al Securităţii Naţionale iraniene Ali Larijani l-a ameninţat marţi pe Trump.

El i-a transmis şefului statului american să fie ”atent să nu fie eliminat” şi i-a respins ”ameninţările goale”.

”Alţii mai puternici decât voi au încercat să elimine naţiunea iraniană şi nu au reuşit. Fiţi atenţi să nu fiţi eliminaţi voi înşivă”, a scris pe X Ali Larijani.

”Iranului nu-i este frică de aminţările voastre goale”, a adăugat el.

Marţi dimineaţa, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei Ali Mohammad Naini a ameninţat că forţele iraniene vor bloca exporturile ”de petrol din regiune către tabăra inamică şi partenerii săi până la noi ordine”.

Traficul în Strâmtoarea Ormuz este puternic perturbat de la începutul războiului, lansat la 28 februarie prin atacuri aeriene ale Statelor Unite şi Israelului în Iran.

”Repercusiunile asupra pieţelor, perturbările Strâmtorii Ormuz şi preţurile petrolului sunt tot atâtea variabile care vor cântări greu în reflecţia Washingtonului” în desfăşurarea războiului, a declarat AFP Emily Stromquist, o analistă de la cabinetul american Teneo.