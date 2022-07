Conductă ilegală de vodcă, descoperită în regiunea Odesa. Transporta alcool de contrabandă în Moldova VIDEO

O conductă ilegală de vodcă a fost descoperită de polițiștii de frontieră ucraineni care patrulau în apropierea orașului Podilsk, din regiunea Odesa, scrie Vice.

Potrivit guvernului ucrainean, conducta a fost folosită pentru a transporta alcool ilegal din Ucraina în Moldova.

„Trei sute de metri de țeavă de polietilenă se întindeau de la granița de stat în subteran, în direcția casei private a unui cetățean al Ucrainei în vârstă de 32 de ani”, au precizat autoritățile într-un comunicat.

„Anterior, ”autostrada” descoperită a fost folosită pentru transferul ilegal de alcool către Ucraina de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene”, au mai spus oficialii ucraineni.

Potrivit Vice, ”autostrada vodcii” este parte a unei rețele de conducte din epoca sovietică prin care se transporta vodcă rusească ieftină în țările vecine.

Fotografii ale operațiunii polițiștilor ucraineni de frontieră au fost publicate și de consultantul internațional Max Fras.

In the middle of the war, an entrepreneurial Ukrainian man built a *300-metre* vodka pipeline across an international border with Moldova into his home in Ukraine

How could Putin ever think he can conquer Ukraine

(Photos: Ukrainian State Border Service/Facebook) pic.twitter.com/fo2EB5gEJc