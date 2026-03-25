„Rachetele marinei de coastă au vizat grupul naval Abraham Lincoln al flotei ostile americane, forțându-l să-și schimbe poziția", a declarat oficialul citat de agenția de stat IRNA, potrivit news.ro.

Ghalibaf: „Nu ne testați hotărârea"

În paralel, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Ghalibaf – considerat de unii drept posibil interlocutor al Washingtonului – a transmis un mesaj în engleză pe X: „Urmărim cu atenție toate mișcările americane din regiune, în special desfășurările de trupe. Nu puneți la încercare hotărârea noastră de a ne apăra pământul".

Avertismentul vine în contextul informațiilor din presa americană privind o potențială desfășurare a parașutiștilor din Divizia 82 Aeropurtată. „New York Times* scrie despre scenariul unei operațiuni de ocupare terestră a insulei Kharg, punct strategic prin care tranzitează 90% din petrolul exportat de Iran.