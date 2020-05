Comisia Europeană va lansa planul de redresare post-pandemie. Câți bani poate primi România

Comisia Europeană îşi va dezvălui miercuri planul de relansare care ar urma să permită economiei blocului comunitar să îşi revină după pandemia de coronavirus care a afectat cele 27 de state membre.

Comisia Europeană dorește să mobilizeze o sumă totală de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde de euro sub formă de ajutoare nerambursabile şi 250 de miliarde de euro sub formă de credite, potrivit Agerpres.

Încă înainte de anunţarea acestui plan, care va fi prezentat de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, proiectul a scos în evidenţă liniile de fractură care există între statele membre cu privire la instrumentele care ar trebui utilizate pentru a veni în ajutorul ţărilor şi sectoarelor cele mai afectate de criză.

Cum vor fi alocați banii

Pe de o parte, Franţa şi Germania, care la data de 18 mai au propus un fond de redresare în valoare de 500 de miliarde de euro, constituit prin emiterea de datorie comună prin împrumuturi atrase de pe pieţele financiare de către Comisia Europeană ''în numele UE''. Banii ar urma să fie alocaţi sub formă de finanţări de programe de la bugetul UE şi de ajutoare pentru sectoarele de activitate şi statele membre cele mai afectate de criza coronavirusului.

În replică, Austria, Olanda, Danemarca şi Suedia, state care pledează pentru politici bugetare riguroase şi se împotrivesc emiterii de datorie comună, sunt reticente la ideea unor simple transferuri de fonduri spre statele membre şi preferă opţiunea împrumuturilor rambursabile către statele cele mai afectate.

În ultimele zile, Comisia Europeană a dat asigurări că planul său de relansare va respecta un echilibru strict între subvenţii şi împrumuturi, fără a oferi alte detalii.

Acest instrument de relansare va fi însă andosat proiectului de buget 2021-2027 al Uniunii Europene, cunoscut sub denumirea de cadrul financiar multianual, în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de euro, care va fi prezentat şi el miercuri de Executivul comunitar. Ulterior, proiectul Comisiei va figura pe ordinea de zi a următorului summit european, din 18-19 iunie.

Câți bani poate accesa România

Liderul Delegaţiei PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a declarat că Guvernul trebuie să acţioneze urgent pentru ca România să beneficieze de subvenţiile din Planul European de Redresare începând din luna septembrie, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, Biroul de presă al PSD.

Potrivit sursei citate, România poate accesa până la 10% din bugetul total, adică 75 de miliarde de euro, din care 50 miliarde sub formă de investiţii şi 25 miliarde ca împrumuturi, dacă preşedintele Iohannis şi Guvernul vor acţiona conform prerogativelor legale.

"Guvernul trebuie să trimită de urgenţă Comisiei planul naţional de relansare economică, pentru ca România să poată beneficia de fondurile europene începând din septembrie. E nevoie de mai multă promptitudine şi responsabilitate în acţiunile de contractare a finanţării UE. Totodată, trebuie să ne asigurăm că România va primi fără discriminare cota parte din subvenţii. Din această fază, preşedintele Iohannis are obligaţia să asigure în Consiliul European suportul necesar adoptării acestor propuneri.Orice diminuare a bugetului şi a distribuţiei propuse de Comisie ar însemna un eşec grav pentru România, în condiţiile în care putem accesa până la 10% din bugetul total, adică 75 de miliarde de euro pentru România, din care 50 miliarde sub formă de investiţii şi 25 miliarde ca împrumuturi", afirmă eurodeputatul Dan Nica, care este şi lider al PSD Galaţi.

România a atras 3,3 miliarde € de pe pieţele externe

Ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, după ședința de Guvern, că interesul pentru România pe piețele internaționale a fost unul extrem de ridicat, dar că România a ales să atragă doar 3,3 miliarde de euro, după ce, la începutul anului, a mai împrumutat 3 miliarde de euro.

“Eu țin minte că, acum câteva săptămâni, triada Tăriceanu, Ponta, Ciolacu, ne acuzat că acest Guvern nu poate să se împrumute, nimeni nu vrea să împrumute acest guvern. Am ieșit pe piețele internaționale, unde suntem judecați la sânge și analiza este făcută de profesioniști, și interesul pentru România a fost de 14 miliarde de euro. Din aceste 14 miliarde de euro, am ales să împrumutăm 3,3 miliarde de euro. Dacă vă uitați la media randamentelor cu care ne-am împrumutat, în 2020, pe piața internațională, veți vedea că este cu mult sub medie, este o medie minimă istorică”, a precizat ministrul.

