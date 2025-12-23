Comisia Europeană anunţă norme mai stricte privind siguranţa jucăriilor

23-12-2025 | 14:51
jucarii pentru copii

Noul Regulament privind siguranţa jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European şi Consiliu, a anunţat Comisia Europeană.

Ioana Andreescu

Regulamentul consolidează protecţia copiilor împotriva substanţelor chimice nocive din jucării şi îmbunătăţeşte asigurarea respectării normelor UE privind siguranţa jucăriilor.

În temeiul regulamentului, substanţele vor fi interzise în jucării de îndată ce sunt identificate ca fiind periculoase, inclusiv substanţele chimice care perturbă hormonii, dăunează plămânilor, provoacă alergii cutanate sau afectează anumite organe. Interdicţia vizează, de asemenea, substanţele perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS) şi bisfenolii. Noile norme consolidează, de asemenea, interdicţia existentă privind substanţele care pot cauza cancer, daune genetice sau pot dăuna reproducerii (substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere).

Punerea în aplicare va fi consolidată prin intermediul instrumentelor digitale. Toate jucăriile introduse pe piaţa UE vor trebui să aibă un paşaport digital al produsului care să conţină informaţii privind siguranţa şi conformitatea, accesibil consumatorilor online prin intermediul unui cod QR sau al unui alt suport de date. Pentru jucăriile vândute online şi importate în UE, autorităţile vamale vor putea verifica paşaportul produsului.

Noile norme se vor aplica de la 1 august 2030.

