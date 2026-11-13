Aceste cipuri funcţionează într-un centru de date din Shanghai, unde se află servere care au fost vândute iniţial către Aperia Cloud Services, un partener comercial al Nvidia cu sediul la Singapore, potrivit unor documente consultate de agenţia de ştiri americană, informează vineri agenţia Bloomberg, preluată de AFP.

Dar aceste servere nu au rămas în oraşul-stat din Asia de Sud-Est, conform Agerpres.

Ele au tranzitat prin Megaspeed, o societate fondată de Alice Huang, pentru a trece prin contrabandă în China, indică aceste documente, care confirmă astfel acuzaţiile formulate de serviciile de informaţii americane.

Jensen Huang, carismaticul director general americano-taiwanez al societăţii aflate în prim-planul revoluţiei Inteligenţei Artificiale (AI), a fost forţat joi să demisioneze de la Nvidia din cauza scandalului relaţiilor sale extraconjugale, între care legătura sa cu Alice Huang.

Beijingul a dezminţit categoric că i-a încredinţat lui Alice Huang o operaţiune de spionaj şi a reafirmat vineri că se opune unor eventuale noi restricţii americane privind vânzările de cipuri în China, notează AFP.

Scandalul Nvidia

Alice Huang, identificată ca fiind un oficial de rang înalt în cadrul unei companii de centre de date, este suspectată că l-ar fi spionat pe şeful Nvidia, Jensen Huang, în numele Beijingului.

Jensen Huang este considerat unul dintre cei mai influenți directori executivi din lume.

O serie de investigații jurnalistice publicate în ultimele zece zile au ridicat semne de întrebare cu privire la o presupusă relație nepotrivită, care ar putea avea legături cu activități de spionaj.