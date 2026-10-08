Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă a oferit, de asemenea, sprijin autorităţilor bulgare şi române în eforturile acestora de a menţine securitatea în Marea Neagră.

Comisia Europeană a reiterat că atacurile asupra navelor comerciale sunt absolut inacceptabile. Purtătorul de cuvânt al CE, Christian Wigand, a afirmat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns în Marea Neagră şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii maritime şi a libertăţii de navigaţie.

Anul trecut, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru Marea Neagră şi a alocat aproximativ 200 de milioane de euro pentru 65 de proiecte din întreaga regiune. Un element al strategiei îl constituie Centrul de Securitate al Mării Negre, condus în comun de România şi Bulgaria şi care urmează să funcţioneze din Constanţa şi respectiv Varna, menţionează Novinite. Centrul va contribui la îmbunătăţirea cunoaşterii situaţiei maritime şi la protecţia infrastructurii critice.

CE a mai precizat că Bulgaria şi România joacă un rol-cheie în protejarea flancului estic şi, prin urmare, vor primi împreună 20 de miliarde de euro prin iniţiativa SAFE. Cele două ţări au primit deja prefinanţare din partea Comisiei Europene, în valoare de jumătate de miliard de euro pentru Bulgaria şi 2,5 miliarde de euro pentru România.

Purtătorul de cuvânt al CE a menţionat că Sofia şi Bucureştiul sunt implicate în proiecte comune de apărare europeană care acoperă domeniul spaţial, măsurile de combatere a dronelor şi monitorizarea flancului estic.