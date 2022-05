Cine este turistul olandez care a murit în Mallorca, în fața familiei, după ce s-a aruncat de pe o stâncă. FOTO

Dezvăluirea a fost făcută după ce presa a relatat că victimele, un britanic în vârstă de 34 de ani și un olandez în vârstă de 31 de ani, au murit din cauze de neglijență gravă, ambele incidente fiind filmate de martori.

Cetățeanul oldandez este Mourad Lamrabatte, fost fotbalist la SBV Vitesse, unul dintre cele mai vechi cluburi profesioniste de fotbal din cea mai înaltă ligă de fotbal olandeză, numită Eredivisie.

Lamrabatte, care folosea numele Besselink, ca fotbalist înainte să îl schimbe, obișnuia să joace la formația olandeză Vitesse, conform The Sun.

The Dutch tourist who tragically lost his life after trying to perform a daredevil cliff jump stunt on the Malgrats Islands in Mallorca on Thursday May 12 has been named as 31-year-old former Dutch football player, Mourad Lamrabatte????https://t.co/D5h0nfplVW pic.twitter.com/JcmwPjRJWA