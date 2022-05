Familia i-a filmat moartea. Un bărbat s-a lovit de o stâncă vrând să sară în apă, în Mallorca

Victimele sunt un britanic în vârstă de 34 de ani şi un olandez în vârstă de 31 de ani, conform informaţiilor apărute în presa locală care citează surse din cadrul poliţiei.

Ambele accidente au fost cauzate de neglijenţa gravă, potrivit ziarului Diario de Mallorca.

Martorii au filmat accidentele, iar filmările au apărut online.

Primul accident s-a produs joi dimineaţă în staţiunea Magaluf. O înregistrare video arată un bărbat escaladând un balcon aflat la etajul şapte al unui hotel înainte de a cădea. Poliţia a afirmat că probabil bărbatul era sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. Două femei aflate în camera britanicului înainte ca acesta să cadă au declarat poliţiei că bărbatul se comporta ciudat înainte de accident.

BREAKING British tourist dies in #Magaluf after falling 50ft from the seventh floor of hotel in #Majorca. The 34-year-old man died following a fall from South Beach Hotel situated on Notari Alemany in Calviàin the resort early this morning. https://t.co/xF7KNENbBN pic.twitter.com/UmhaKlbJs5