Însă un lucru este incontestabil: Mîhailo Drapatîi e respectat de comandanții militari de rang înalt cu o vastă experiență, fiind considerat un lider eficient.

Volodimir Zelenski l-a demis marți seară pe Oleksandr Sîrskîi din funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și l-a numit pe Mîhailo Drapatîi în locul acestuia.

Decizia a venit pe fondul protestelor de amploare care au avut loc la Kiev și în întreaga Ucraină, manifestanții cerând insistent înlăturarea lui Sîrskîi din funcție. Nemulțumirea publică față de Sîrskîi a izbucnit după ce Zelenski l-a demis săptămâna trecută pe popularul ministru al Apărării, reformatorul Mîhailo Fedorov.

Oleksandr Sîrskîi a promovat o structură de comandă puternic centralizată. El a fost criticat de soldați și analiști pentru tendința de a controla excesiv detaliile operaționale (micromanagement) și pentru cultivarea unei culturi de comandă militară de tip sovietic.

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