Cine ar fi putut fi „pacientul zero” infectat cu tulpina britanică de Covid-19

Înțelegerea mutațiilor suferite de SARS-COV-2 este vitală în lupta împotriva pandemiei. De modificările suferite de coronavirus depinde capacitatea noastră de a câștiga acest război.

Epicentrul cercetării este situat la Institutul Sanger de lângă Cambridge. Laboratoarele acestuia s-au deschis pentru o echipă a postului american CNN.

Dacă există o armă secretă în lupta globală împotriva mutațiilor coronavirusului, aceasta ar putea fi găsită aici, la Institutul Sanger, un pâlc de clădiri de lângă Cambridge, la o aruncătură de băț de autostradă.

Zi de zi aici ajung dubițe aducând mii de probe prelevate de la oameni din toată țara, pentru a fi stocate în aparate frigorifice industriale.

Un robot le alege pe cele pozitive și le pune pe tăvițe separate, care sunt apoi sigilate. În alt laborator, sute de mostre sunt analizate concomitent.

15 ore mai tărziu, datele procesate de un computer uriaș sunt analizare de cercetători.

Ewan Harrison, COVID-19 Genomics UK Consortium: „Căutam mutații care ar permite virusului fie să fie mai transmisibil, fie să provoace forme mai grave de boală, dar și mutații despre care credem că ar putea afecta eficiența vaccinurilor.”

Așa a fost observată, cu două luni în urmă, răspândirea mai rapidă a tulpinii botezate B117.

Scott McLean, corespondent CNN: „Varianta respectivă a fost detectată inițial într-un loc la care nu te-ai fi gândit, aici în Kent, în sud-estul Angliei, un loc faimos pentru stânci și peisaje rurale, ai cărui locuitori fac în număr mare naveta la Londra. N-a durat mult până când tulpina a fost descoperită și în capitală și, în cele din urmă, în toate colțurile Regatului și zeci de alte țări. Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spune că ar putea deveni varianta dominantă în State Unite până în martie.”

Profesorul Ravi Gupta studia cazul unui pacient cu imunitate scăzută, care nu reușea să scape de virus de peste trei luni.

Când a căutat în baza de date, Ravi Gupta a găsit o variantă de COVID-19 care avea în comun o mutație-cheie cu tulpina observată la pacientul său.

Scott McLean, corespondent CNN: „Cât e de probabil ca pacientul zero să fi fost cineva cu sistemul imunitar compromis?”



Ravindra Gupta, University of Cambridge: „Cred că e foarte, foarte probabil. Am găsit foarte foarte puține, practic mai deloc, secvențe legate de varianta B117. Altfel spus, a răsărit de nicăieri.”

Până acum, cercetările au arătat că vaccinurile existente sunt eficiente în mare măsură și în fața noii variante, dar e posibil ca situația să se schimbe.

Ravindra Gupta, University of Cambridge: „Aceste virusuri sunt deja pe cale să devină mai rezistente la imunitatea naturală și la vaccinuri.”

Au fost deja descoperite variante diferite în Brazilia și Africa de Sud, dar sunt și tari care nu au posibilitatea de a secventia virusul. Guvernul britanic s-a oferit voluntar s-o facă pentru aceste țări.