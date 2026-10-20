„Podul peste Prut de la Ungheni a ajuns la un stadiu fizic de 56%! Contractul, în valoare de aproximativ 151 milioane lei, fără TVA, este finanţat din fonduri europene şi vizează realizarea infrastructurii de conectare dintre Autostrada Unirii (A8), pe teritoriul României şi infrastructura rutieră din Republica Moldova”, arată, marţi, CNAIR într-o postare pe Facebook, scrie News.ro.

Antreprenorul Ness Proiect desfăşoară lucrări specifice etapelor de execuţie a infrastructurii podului şi a drumurilor de legătură, care includ lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare şi decaparea stratului de pământ vegetal, în vederea pregătirii terenului pentru etapele următoare de execuţie.

În paralel, pe partea Republicii Moldova, continuă lucrările la tablierul metalic al podului.

„Pentru desfăşurarea activităţilor din şantier sunt mobilizate 33 de utilaje şi 50 de muncitori, care lucrează la realizarea acestui obiectiv de infrastructură transfrontalieră. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este decembrie 2027”, precizează conducerea CNAIR.

Podul de la Ungheni este primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut după 1989, fiind parte integrantă a Autostrăzii Unirii (A8).