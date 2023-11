China, în „alertă”. Un distrugător american şi o fregată canadiană au traversat strâmtoarea Taiwan

Un distrugător de clasa Arleigh Burke, USS Rafael Peralta, şi fregata canadiană HMCS Ottawa au efectuat miercuri o traversare „de rutină” a strâmtorii, potrivit Marinei americane (US Navy), scrie AFP, citată de News.ro.

„Trupele prezente rămân constant în stare de aletă şi vor apăra cu hotărâre suveranitatea şi securitatea naţionale, dar şi pacea şi stabilitatea regionale”, anunţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al teatrului de est al Chinei, colonelul Shi Yi.

El denunţă ultima traversară drept un „show de presă” şi anunţă că Forţele Navale şi Aeriene chineze le-au „urmărit toată traiectoria”.

Cele două nave traversează strâmtoarea după ce două nave de război aparţinând Statelor Unite şi Canadei au traversat la 9 septembrie această cale maritimă care desparte insula de China continentală.

Statele Unite şi aliaţii lor din Occident şi-au multiplicat traversarea strâmtorii, în cadrul „libertăţii de navigaţie” a navelor de război, pentru a sublinia că este vorba despre căi de navigaţie internaţionale, un lucru care înfurie Beijingul.

Flota a VII-a americană a anunţat într-un comunicat că traversarea a respectat dreptul internaţional, „prinr-un coridor al strâmtorii situat în afara mării teritoriale a oricărui stat de coastă”.



„O astfel de cooperare este piesa centrală a abordării noastre a unei regiuni sigure şi prospere, în care aeronavele şi navele tuturor naţiounilor pot zbura, naviga şi opera peste tot unde permite dreptul internaţional”, subliniază a VII-a Flotă.

#HMCSOttawa, along with the @USNavy’s #USSRafaelPeralta, recently conducted a routine transit through the Taiwan Strait. Our activities promote peace, resilience and security in the #IndoPacific.@US7thFleet #CanadaUS #OpenSeas pic.twitter.com/43mHuZxCmq