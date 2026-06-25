Germania a primit aproximativ 38.500 de cereri pentru toate carierele militare până în prezent în acest an, în creştere cu 24% faţă de aceeaşi perioadă în 2025, în timp ce înrolările au crescut cu 13% până la aproximativ 11.000, a declarat ministerul.

Noua lege a serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie, în contextul în care Germania încearcă să atingă obiective mai importante privind forţele NATO, adoptate ca răspuns la o ameninţare sporită la adresa securităţii ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

Berlinul îşi propune să crească numărul forţelor sale armate active la 260.000 de soldaţi, de la puţin peste 180.000 în prezent, şi să construiască o forţă de rezervă de 200.000 de soldaţi.

Tinerilor care se apropie de vârsta de 18 ani le-au fost trimise chestionare, ca parte a programului, pentru a le evalua disponibilitatea de a se înrola în armată. Bărbaţii sunt obligaţi să completeze chestionarul conform constituţiei Germaniei, în timp ce participarea este pe bază de voluntariat în cazul femeilor.

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Ministerul a declarat că aproximativ 298.000 de chestionare au fost trimise până la 18 iunie. Mai mult de unul din cinci respondenţi de sex masculin şi-au exprimat interesul pentru serviciul militar şi aproximativ 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe serviciul militar în 2026.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011. Noul sistem rămâne pe bază de voluntariat, dar include stimulente suplimentare pentru a atrage recruţi. 