”Acordul-cadru de la Washington este umilitor, ruşinos şi reprezintă o abandonare a suveranităţii”, denunţă într-un comunicat Naim Qassem.

El acuză Guvernul libanez de faptul că ”legitimează” prin acest acord ocupaţia Libanului de către Israel.

”Acest acord este nul şi neavenit, iar prevederile protocolului acordului iraniano-american sunt cele care trebuie să fie aplicate”, afirmă liderul Hezbollahului.

Naim Qassem se referă la un text semnat de către Statele Unite şi Iranul la 17 iunie în vederea unei încetări a Războiului din Iran, care prevede o încetare a ostilităţilor în Liban.

Israelul, Libanul şi Statele Unite au semnat vineri, la Washington, un acord-cadru în vederea ”unei păci durabile” între cele două ţări din Orientul Mijlociu, iar Israelul a dat asigurări că armata sa va rămâne în Liban până la dezarmarea mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează Le Figaro care prezintă principalele puncte ale acestui acord.

Israelul şi Libanul îşi "reafirmă obiectivul comun de a instaura o pace şi o securitate durabile".

Ele îşi "declară intenţia de a pune capăt conflictului care le opune (...), de a stabili relaţii de bună vecinătate" şi "afirmă dreptul fiecărui stat de a exista în pace".

Negocieri bilaterale

Israelul şi Libanul îşi vor soluţiona contencioasele "prin negocieri bilaterale directe, cu medierea şi susţinerea Statelor Unite".

Un "Grup de Coordonare Militară" este înfiinţat de cele două guverne, cu participarea Statelor Unite, în vederea supervizării punerii în aplicare a acordului-cadru.

Acordul prevede - fără să numească gruparea islamistă libaneză Hezbollah - un proces prin care Forţele Armate libaneze (FAL) "îşi vor restabili autoritatea suverană efectivă pe întregul teritoriu libanez, sub rezerva dezarmării verificate a grupărilor armate nestatatale şi desfiinţării infrastructurilor care le sunt asociate, ceea ce le va permite Forţelor Apărării israeliene (IDF) să se retragă treptat de pe teritoriul libanez".

Guvernul libanez respinge şi consideră drept ilegală "orice pretenţie a unui actor statal sau nestatal de a recurge la forţă în numele său fără o autorizaţie explicită".

Acordul-cadru prevede ca armata libaneză să reia treptat controlul teritoriului Libanului, începând cu două "zone pilot".

Aceste zone vor fi definite împreună cu armata israeliană, care-i va ceda în mod treptat locul, după ce "grupări armate nestatale" vor fi dezarmate, iar infrastructurile acestora vor fi desfiinţate.

Alte "zone pilot" vor fi apoi desemnate prin acord reciproc.

După ce armata libaneză preia controlul total al acestor sectoare, "vor începe eforturile de reconstrucţie susţinute de către comunitatea internaţională, iar civilii libanezi se vor putea întoarce în deplină siguranţă în aceste zone plasate sub controlul exclusiv al autorităţilor statului libanez".

Israelul afirmă că "acţiunile sale militare în Liban sunt numai şi numai consecinţa unor atacuri, a ameninţării pe care o reprezintă şi intenţiilor ostile ale unor grupări armate nestatale, mai ales Hezbollahul".

Dispariţia acestei ameninţări "va elimina orice necesitate a unei intervenţii militare sau unei prezenţe a Forţelor Apărării israeliene în Liban", iar "Guvernul israelian declară că nu are nicio ambiţie teritorială în Liban".

Reconstrucția Libanului

În paralel, "Statele Unite îşi vor mobiliza partenerii internaţionali pentru ca ei să susţină activ Guvernul libanez în reconstrucţia ţării, refacerea infrastructurilor, relansarea economiei şi crearea perspectivelor prosperităţii".

Libanul "se angajează în mod explicit să împiedice ca fondurile destinate reconstrucţiei să nu fie deturnate în favoarea unor grupări armate nestatale şi entităţi care au legături cu ele".