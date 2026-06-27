Cele mai mari riscuri sunt pentru cei cu probleme de sănătate, pe care medicii îi roagă să stea în casă, nu în bătaia soarelui.

S-a auzit sirena ambulanței într-un cartier din Iași. A dus la spital o femeie de 75 de ani, care a făcut imprudența să iasă la plimbare după-amiaza.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „A suferit o stare lipotimică în condițiile expunerii la căldură, este în investigații. Pacienta are afecțiune cardiovasculară.”

Astfel de cazuri au fost peste tot. În Timișoara, de pildă, erau 36 de grade la umbră, dar 41 de grade în plin soare.

Această turistă din Maroc nu ar trebui să se plângă de căldură. Și totuși...

Tânără: „Trebuie să fugim din soare! Căldura de aici nu o suport. E cald și în Maroc, dar e mai bine.”

Tânăr: „E infern, se simte foarte tare. Eu prefer căldura în loc de răcoare, dar deja e prea de tot.”

Medicii spun că, pe măsură ce căldura crește, organismul își epuizează resursele, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Mihai Grecu - medic UPU-SMURD Timișoara: „După două-trei zile, când resursele pe care le au ei sunt pe terminate, încep să apară cazurile de afecțiuni datorate efectiv căldurii.”

A fost o zi toridă și la Cluj-Napoca.

Femeie: „Mor de cald. Cu SPF, am foarte multe alunițe și trebuie să am grijă.”

Parcurile au devenit cele mai căutate refugii împotriva caniculei.

La Sibiu, primăria a instalat 11 puncte de hidratare și răcorire în oraș, în apropierea zonelor unde sunt reprezentațiile Festivalului Internațional de Teatru, dar și în locuri intens circulate.

Canicula a afectat și traficul feroviar. CFR a anunțat că pot fi introduse restricții de viteză în anumite zone, în funcție de temperatură. Trenul Craiova – București a ajuns în Capitală cu o întârziere de aproape 5 ore.

Și Bucureștiul se topește. Iar ce e mai rău nu a venit încă.

Corespondent PRO TV: „În Capitală, termometrele arată acum 30 de grade Celsius, suntem sub un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Zilele următoare temperaturile vor crește treptat și vor ajunge luni la maxime de 38-39 de grade Celsius. Tot luni, Capitala intră sub un Cod roșu de caniculă, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități."

În imaginile surprinse de sateliții specializați ai Agenției Spațiale Europene se observă cum vârful valului de căldură care a cuprins Europa se apropie de România cu rapiditate, dinspre nord-vest.

Raul Ilea, meteorolog: „Temperaturile maxime se vor apropia de maximele absolute ale lunii iunie, undeva între 35-40 de grade. Este posibil ca valorile respective să se depășească."

Duminică, 16 județe vor fi sub Cod roșu. Iar la începutul săptămânii viitoare, avertizarea de pericol termic va fi extinsă în aproape toată țara.

Corespondent PRO TV: „În zona Transilvaniei, și nu numai, vom avea, duminică, Cod roșu. Autoritățile din mai multe orașe au deschis deja puncte de hidratare și de prim ajutor, unde oamenii pot veni să bea un pahar cu apă rece sau să-și verifice tensiunea. Unele biserici vor începe slujba de duminică mai devreme, pentru a nu-și pune în pericol credincioșii, în special pe cei în vârstă.

Pe de altă parte, CNAIR a introdus restricții de circulație între orele 12 și 20 pentru 16 județe, adică exact cele care vor fi duminică sub avertizare de Cod roșu. Astfel, autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor mai avea voie sa circule pe autostrazile, drumurile expres și drumurile naționale din aceste județe, pentru a proteja asfaltul în fața temperaturilor extreme.

Nu în ultimul rând, pompierii interzic utilizarea focului deschis în zonele cu risc și o vigilență sporită celor care locuiesc în apropierea regiunilor unde s-ar putea produce incendii de vegetație”.

Reporteri: Daniel Preda, Alexia Enescu, Iulia Ciuhu, Octavian Moldovan, Ioan Vrâncean, Delia Bîrlă, Bianca Ghiță.