Trupa de thrash metal, laureată a premiului Grammy, îşi va începe turneul de 24 de concerte în 9 martie, la Belfast, vizitând 12 dintre cele 22 de pieţe în care cel de-al 17-lea şi „ultimul” lor album de studio, cu acelaşi nume, a intrat în Top 5, scrie News.ro.

Albumul „Megadeth”, lansat în 23 ianuarie anul acesta, a debutat pe locul 1 în clasamentul Billboard 200 - fiind singurul album al trupei care a reuşit vreodată această performanţă.

„Nu este vorba despre a ne lua rămas bun”, a declarat Dave Mustaine, solistul trupei Megadeth. „Este vorba despre a sărbători tot ceea ce am construit împreună în ultimele patru decenii. Fiecare oraş are propria sa poveste, fiecare public ne-a oferit amintiri de neuitat, iar noi vrem să ne întoarcem pentru a sărbători toate acestea alături de fanii care au făcut totul posibil”.

Cei care se alătură sau fac deja parte din „Cyber Army” a trupei vor beneficia de o vânzare anticipată exclusivă marţi, la ora 10:00, ora locală, vânzarea anticipată pentru artişti urmând să înceapă a doua zi, 5 august, la ora 10:00, ora locală, iar vânzarea generală a biletelor va începe vineri, 7 august, la aceeaşi oră. Pentru a achiziţiona bilete, pachete VIP şi pentru mai multe informaţii despre turneu, toate informaţiile sunt pe www.megadeth.com.

Datele de turneu

9 martie – Belfast, Irlanda de Nord @ The O2 Belfast

11 martie – Londra, Marea Britanie @ OVO Arena Wembley

12 martie – Nottingham, Marea Britanie @Motorpoint Arena

13 martie – Manchester, Marea Britanie @ Co-op Live

15 martie – Cardiff, Marea Britanie @ Utilita Arena

16 martie – Glasgow, Marea Britanie @ OVO Hydro

18 martie – Birmingham, Marea Britanie @ BP Pulse Live

19 martie – Leeds, Marea Britanie @ First Direct Bank Arena

21 martie – Paris, Franţa@ Zénith Paris – La Villette

23 martie – Bruxelles, Belgia@ Forest National

24 martie – Amsterdam, Ţările de Jos @ AFAS Live

25 martie - Düsseldorf, Germania @ Mitsubishi Electric Halle

27 martie – Copenhaga, Denemarca@ K.B. Hallen

28 martie – Oslo, Norvegia@ Oslo Spektrum

30 martie – Hamburg, Germania @ Sporthalle

1 aprilie – Berlin, Germania @ Velodrom

2 aprilie – Cracovia, Polonia @ Tauron Arena

4 aprilie – Munchen, Germania @ Zenith

5 aprilie – Berna, Elveţia @ Festhalle Bern

6 aprilie – Milano, Italia @ Unipol Forum

8 aprilie – Lyon, Franţa @ Halle Tony Garnier

10 aprilie – Barcelona, Spania @ Olimpic Arena

12 aprilie – Madrid, Spania @ Movistar Arena

13 aprilie – Lisabona, Portugalia @ Sagres Campo Pequeno