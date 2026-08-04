Trupa de thrash metal, laureată a premiului Grammy, îşi va începe turneul de 24 de concerte în 9 martie, la Belfast, vizitând 12 dintre cele 22 de pieţe în care cel de-al 17-lea şi „ultimul” lor album de studio, cu acelaşi nume, a intrat în Top 5, scrie News.ro.
Albumul „Megadeth”, lansat în 23 ianuarie anul acesta, a debutat pe locul 1 în clasamentul Billboard 200 - fiind singurul album al trupei care a reuşit vreodată această performanţă.
„Nu este vorba despre a ne lua rămas bun”, a declarat Dave Mustaine, solistul trupei Megadeth. „Este vorba despre a sărbători tot ceea ce am construit împreună în ultimele patru decenii. Fiecare oraş are propria sa poveste, fiecare public ne-a oferit amintiri de neuitat, iar noi vrem să ne întoarcem pentru a sărbători toate acestea alături de fanii care au făcut totul posibil”.
Cei care se alătură sau fac deja parte din „Cyber Army” a trupei vor beneficia de o vânzare anticipată exclusivă marţi, la ora 10:00, ora locală, vânzarea anticipată pentru artişti urmând să înceapă a doua zi, 5 august, la ora 10:00, ora locală, iar vânzarea generală a biletelor va începe vineri, 7 august, la aceeaşi oră. Pentru a achiziţiona bilete, pachete VIP şi pentru mai multe informaţii despre turneu, toate informaţiile sunt pe www.megadeth.com.
Datele de turneu
9 martie – Belfast, Irlanda de Nord @ The O2 Belfast
11 martie – Londra, Marea Britanie @ OVO Arena Wembley
12 martie – Nottingham, Marea Britanie @Motorpoint Arena
13 martie – Manchester, Marea Britanie @ Co-op Live
15 martie – Cardiff, Marea Britanie @ Utilita Arena
16 martie – Glasgow, Marea Britanie @ OVO Hydro
18 martie – Birmingham, Marea Britanie @ BP Pulse Live
19 martie – Leeds, Marea Britanie @ First Direct Bank Arena
21 martie – Paris, Franţa@ Zénith Paris – La Villette
23 martie – Bruxelles, Belgia@ Forest National
24 martie – Amsterdam, Ţările de Jos @ AFAS Live
25 martie - Düsseldorf, Germania @ Mitsubishi Electric Halle
27 martie – Copenhaga, Denemarca@ K.B. Hallen
28 martie – Oslo, Norvegia@ Oslo Spektrum
30 martie – Hamburg, Germania @ Sporthalle
1 aprilie – Berlin, Germania @ Velodrom
2 aprilie – Cracovia, Polonia @ Tauron Arena
4 aprilie – Munchen, Germania @ Zenith
5 aprilie – Berna, Elveţia @ Festhalle Bern
6 aprilie – Milano, Italia @ Unipol Forum
8 aprilie – Lyon, Franţa @ Halle Tony Garnier
10 aprilie – Barcelona, Spania @ Olimpic Arena
12 aprilie – Madrid, Spania @ Movistar Arena
13 aprilie – Lisabona, Portugalia @ Sagres Campo Pequeno