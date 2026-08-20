Rămasă fără interceptoare apărarea anti-aeriană ucraineană nu a reușit să le doboare. În total, 30 de case și blocuri, o școală, un spital de copii și o grădiniță au fost lovite doar la Kiev și în împrejurimii a anunțat președintele Zelenski.

Localnic: „O rachetă a lovit acoperișul. A fost un zgomot incredibil de puternic – imediat, bucăți de moloz și uși făcute țăndări au fost aruncate în toate direcțiile. Erau coloane de fum și flăcări... țipete, plânsete și disperare. Două persoane au fost ucise în blocul nostru. Fie că toți acești „moscoviți" (rușii) să ardă în iad. Nu vor obține niciodată ceea ce își doresc. Nu ne vor zdrobi”.

Localnic: „Atacul a fost foarte puternic – era praf peste tot, totul zbura prin aer. Patul era plin de moloz, ușa de la intrare căzuse pe coridor, iar frigiderul de pe coridor s-a deschis”.

Pavlo Petrov, sportiv al Serviciului de Urgență al Ucrainei: „Salvatorii noștri au intervenit în aproximativ cincisprezece locuri diferite, din trei cartiere. Aici este un bloc lovit, cu distrugeri la etajele opt și nouă. 9 locatari au fost salvați dintre dărmături, sunt răniți”.

Din păcate, în timp ce Moscova investește în rachete balistice și în escaladarea conflictului, astfel de atacuri nu primesc întotdeauna din partea lumii răspunsul pe care ar trebui să-l primească. Iar atât timp cât Ucraina nu dispune de suficiente sisteme de apărare antirachetă balistică, Rusia nu vă lua în serios ideea păcii - a transmis Volodimir Zelenski în mesajul său

Sean Bell, analist militar Sky News: „Au fost lansate zeci de rachete balistice și rachete de croazieră. Și am înțeles că niciuna dintre acestea nu a fost doborâtă. Este clar că forțele Kievului încearcă să gestioneze puținele rachete interceptoare pe care le au la dispoziție, în special interceptoare pentru sistemele Patriot. De asemenea, trebuie subliniat că și Polonia a intrat în alertă azi-noapte din cauza valului uriaș de drone și rachete din Ucraina. Evident și-au învățat lecția și au pregătit sistemele de apărare anti-aeriană și au ridicat de la sol avioanele de luptă”.

De partea cealaltă, armata ucraineană a raportat lovituri cu drone explozive la mare distanță - la o rafinărie din regiunea rusă Tatarstan și un terminal petrolier din regiunea rusă Krasnodar.