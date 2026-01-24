Documentul precizează că Washingtonul va continua să joace un rol central în cadrul NATO, chiar dacă își ajustează prezența militară în Europa. Se mai menționează totodată că, 'deși Europa rămâne importantă, are o cotă mai mică și în scădere din puterea economică globală', notează agenția de presă DPA



Strategia prevede că, deși SUA vor rămâne implicate în Europa, 'trebuie să prioritizeze - și o va face - apărarea internă a SUA și descurajarea Chinei'.



În Europa și în alte regiuni, se așteaptă ca aliații să preia conducerea împotriva amenințărilor care sunt mai severe pentru ei decât pentru SUA, cu ceea ce strategia numește 'sprijin critic, dar mai limitat din partea Statelor Unite'.



Strategia de apărare vine după lansarea noii strategii de securitate națională a SUA la începutul lunii decembrie, care a fost considerată pe scară largă o ruptură cu tradiția unei cooperări transatlantice strânse.



Documentul respectiv afirma că strategiile anterioare ale SUA nu au acordat suficientă importanță intereselor naționale fundamentale și au prioritizat apărarea altor țări în detrimentul populației SUA. Noua abordare, se arăta în document, este ghidată de principiul 'America First' (America pe primul loc - n.r.).





China nu mai este principala prioritate de securitate a Pentagonului





În documentul dat publicității vineri, Departamentul Apărării SUA a anunțat că principalul obiectiv al armatei americane nu mai este China, ci 'patria americană', așa cum sunt SUA numit în document, și emisfera vestică.



Prioritățile stabilite în Strategia Națională de Apărare 2026, un raport realizat din patru în patru ani, diferă semnificativ de cele ale fostei administrații democrate a președintelui Joe Biden, eforturile fiind orientate mai mult spre interior, cum ar fi securizarea frontierei și combaterea narcoticelor, comentează NBC News.



De altfel, orientarea către teritoriul național este prioritatea numărul unu în noua strategie de apărare a Pentagonului. În document se menționează că țara nu urmărește o agendă izolaționistă, dar explică de ce SUA își dorește ca aliații să facă mai mult, în timp ce armata se concentrează mai mult pe teritoriul național.



Opțiuni credibile pentru garantarea accesului militar și comercial al SUA la teritorii cheie, în special Groenlanda, Golful Mexicului și Canalul Panama



Accentul principal pus pe teritoriul național include o secțiune despre faptul că SUA nu mai cedează teren important în emisfera vestică și despre modul în care Pentagonul va oferi președintelui Donald Trump 'opțiuni credibile pentru a garanta accesul militar și comercial al SUA la teritorii cheie, din Arctica până în America de Sud, în special Groenlanda, Golful Americii (Golful Mexicului - n.r.) și Canalul Panama'.



'Ne vom asigura că Doctrina Monroe este respectată în zilele noastre', adaugă raportul, referindu-se la doctrina de politică externă din secolul al XIX-lea care afirmă că sfera de influență a SUA se extinde în întreaga emisferă vestică.



Prioritatea numărul doi pentru Pentagon este acum China, care a fost caracterizată în raportul din 2022 drept cel mai important competitor strategic al SUA, în parte datorită revendicărilor teritoriale ale Beijingului în Marea Chinei de Sud și comportamentului său agresiv față de aliații SUA.



Noul raport notează că SUA nu încearcă să 'stranguleze sau să umilească' China, ci mai degrabă ar trebui să descurajeze țara 'prin putere, nu prin confruntare'. Raportul precizează că Pentagonul 'va oferi forța militară pentru diplomația vizionară și realistă a președintelui Trump, creând astfel condițiile pentru un echilibru de putere în Indo-Pacific care să ne permită tuturor - Statelor Unite, Chinei și altora din regiune - să ne bucurăm de o pace decentă'.



A treia prioritate a Pentagonului este creșterea împărțirii sarcinilor între aliați, inclusiv Canada și Mexicul din emisfera vestică și europeni pe continentul lor. A patra prioritate este reconstrucția bazei industriale de apărare.





Rusia, o amenințare persistentă, dar gestionabilă pentru membrii estici ai NATO





Pe măsură ce războiul dintre Rusia și Ucraina se apropie de borna de patru ani, Moscova este menționată relativ pe scurt în raport.



Rusia este descrisă ca o 'amenințare persistentă, dar gestionabilă, pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil' și se menționează că Pentagonul se va asigura că forțele americane sunt pregătite să se apere împotriva amenințărilor rusești 'la adresa patriei americane'.



'Din fericire, aliații noștri NATO sunt substanțial mai puternici decât Rusia - care nu este nici pe departe. (...) aliații noștri din NATO sunt puternic poziționați pentru a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei, cu sprijin critic, dar mai limitat, din partea SUA. Aceasta include să preia conducerea în sprijinirea apărării Ucrainei', se menționează în raportul Pentagonului.



Potrivit sursei citate, războiul din Ucraina trebuie să se încheie, însă aceasta este în primul rând responsabilitatea Europei.



'Asigurarea și menținerea păcii va necesita, prin urmare, leadership și angajament din partea aliaților noștri NATO', potrivit raportului postat pe site-ul Departamentului Apărării SUA.





Pentagonul include ordinea internațională bazată pe reguli printre 'chestiuni abstracte efemere'





Spre deosebire de rapoartele anterioare privind Strategia Națională de Apărare din perioada președințiilor republicane și democrate, versiunea din 2026 este în mod evident politică, concentrându-se atât pe președintele Joe Biden, cât și pe administrațiile anterioare.



'Pentru prea multă vreme, guvernul SUA a neglijat - chiar a respins - plasarea americanilor și a intereselor lor concrete pe primul loc. Administrațiile anterioare au irosit avantajele noastre militare, viețile, bunăvoința și resursele poporului nostru în proiecte grandioase de construire a națiunii și în promisiuni auto-satisfăcătoare de a susține chestiuni abstracte efemere, cum ar fi ordinea internațională bazată pe reguli', se arată în raport.



'Președintele Trump a schimbat decisiv acest lucru, punând cu curaj americanii pe primul loc pentru a reda cu adevărat măreția Americii', se arată în raport. 'Vom fi sabia și scutul care vor descuraja războiul, având ca scop pacea - dar gata să luptăm și să câștigăm războaiele necesare națiunii, dacă vom fi chemați', se mai menționează în raport.





Israelul, un aliat model





Raportul face referire și la Iran, dar mai degrabă pentru a insista pe succesul operațiunii militare a SUA de anul trecut, în timpul așa-numitului Război de 12 zile care 'a distrus programul nuclear al Iranului', alături de Israel, care este descris în raport drept 'un aliat model'.



'Chiar și așa, deși Iranul a suferit eșecuri severe în ultimele luni, pare să fie hotărât să-și reconstituie forțele militare convenționale. Liderii Iranului au lăsat deschisă și posibilitatea de a încerca din nou să obțină o armă nucleară, inclusiv prin refuzul de a se angaja în negocieri semnificative', se arată în raport, care menționează totodată că SUA dispun de 'oportunități semnificative'.



În acest sens, Pentagonul menționează că 'Israelul a demonstrat de mult timp că este atât dispus, cât și capabil să se apere cu sprijin critic, dar limitat, din partea Statelor Unite'.



'De asemenea, în Golf, partenerii SUA sunt din ce în ce mai dispuși și capabili să facă mai mult pentru a se apăra împotriva Iranului și a intermediarilor săi, inclusiv prin achiziționarea și detașarea unei game largi de sisteme militare americane. Acest lucru creează și mai multe oportunități pentru noi de a permite fiecărui partener să facă mai mult pentru apărarea sa. De asemenea, ne va permite să promovăm integrarea între partenerii regionali, astfel încât aceștia să poată face și mai mult împreună', se mai menționează în noua strategie de apărare a SUA.





Coreea de Nord, o amenințare militară directă





Republica Populară Democratică Coreea (RPDC, denumirea oficială a Coreei de Nord - n.r.) reprezintă o amenințare militară directă pentru Republica Coreea (Coreea de Sud - n.r.), precum și pentru Japonia, ambele fiind aliate ale SUA prin tratate', potrivit noii strategii a Pentagonului.



Potrivit acestei strategii, 'deși multe dintre forțele convenționale mari ale Coreei de Nord sunt învechite sau prost întreținute, Coreea de Sud trebuie să rămână vigilentă în fața amenințării unei invazii nord-coreene. Forțele de rachete ale Coreei de Nord sunt, de asemenea, capabile să atace ținte în Coreea de Sud și Japonia cu arme convenționale și nucleare, precum și cu alte arme de distrugere în masă'.



Totodată, Pentagonul avertizează că 'forțele nucleare ale RPDC sunt din ce în ce mai capabile să amenințe patria americană', deoarece cresc în dimensiuni și sofisticare și prezintă un pericol clar și prezent de atac nuclear asupra SUA.

