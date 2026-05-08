Kawsar Ahmad, în vârstă de 54 de ani, și fiica sa, Zeinab Ahmad, 31 de ani, au fost acuzate de crime împotriva umanității, inclusiv de deținerea și folosirea unui sclav în Siria, fapte care se pedepsesc cu până la 25 de ani de închisoare, transmite Reuters.

Cele două femei făceau parte dintr-un grup de patru femei și nouă copii care s-au întors în Australia joi, fiind arestate pe aeroportul din Melbourne. „Aceasta rămâne o investigație activă privind acuzații foarte grave”, a declarat într-un comunicat Stephen Nutt, comisar asistent al Poliției Federale Australiene pentru Contraterorism.

Potrivit poliției, cele două femei au călătorit în Siria în 2014 împreună cu familiile lor și ar fi ținut o sclavă în locuința lor. Acestea au apărut vineri în fața instanței și vor rămâne în detenție până la următoarele audieri, programate luni, a precizat Curtea Magistraților din Victoria.

Al treilea caz: o tânără acuzată de apartenență la ISIS

Separat, Janai Safar, o femeie în vârstă de 32 de ani, a fost arestată joi pe aeroportul din Sydney și acuzată de infracțiuni teroriste, inclusiv de apartenență la Statul Islamic. Acuzațiile se pedepsesc cu maximum 10 ani de închisoare. Safar a fost arestată preventiv vineri de o instanță din Sydney și va rămâne în spatele gratiilor până la următoarea sa audiere, pe 15 iulie.

Potrivit poliției, Safar a călătorit în Siria în 2015 pentru a se alătura soțului său, care plecase anterior din Australia și se alăturase ISIS.

Guvernul australian: aplicăm legea

Guvernul australian a declarat la începutul acestei săptămâni că grupul de 13 femei și copii a plănuit să se întoarcă în Australia din lagărele siriene fără asistență oficială. Sosirea acestora a pus presiune pe guvernul de centru-stânga, criticii acuzând Executivul că nu a făcut suficient pentru a le împiedica întoarcerea.

Însă premierul Anthony Albanese a apărat poziția autorităților. „Cetățenii australieni au dreptul la pașapoarte australiene. Au dreptul să intre în Australia. Ceea ce avem dreptul să facem însă este să aruncăm cartea (legea. n.r.) în ei și exact asta facem”, a declarat Albanese într-un interviu radio.

Trei dintre cele patru femei repatriate se confruntă cu acuzații grave, iar cea de-a patra va fi monitorizată, a adăugat premierul. El a spus că are „simpatie pentru copiii lor, care sunt victime ale deciziilor pe care le-au luat părinții lor. Este potrivit ca aceștia să primească sprijin”.

Context: repatrierea de la sfârșitul ISIS

După înfrângerea teritorială a ISIS, numeroși membri ai familiilor luptătorilor suspectați au fost reținuți în lagăre din Siria. În ianuarie, Statele Unite au început să mute membrii ISIS din Siria, după prăbușirea Forțelor Democratice Siriene conduse de kurzi, care păzeau aproximativ o duzină de facilități ce găzduiau luptători și civili afiliați.

Guvernul australian a repatriat patru femei și 13 copii din lagărele siriene în 2022. Potrivit Australian Broadcasting Corp., aproximativ 21 de australieni au rămas în lagărul al-Roj.