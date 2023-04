Posibilă lovitură de stat în Sudan. Forțele paramilitare au preluat controlul palatului prezidenţial

RSF, care a acuzat armata că a atacat-o prima, a mai spus că au cucerit aeroporturile din oraşul Merowe din nordul ţării şi din El-Obeid din vest.

A coup d'état is happening in Sudan. A group of Sudan's rapid support forces have taken control of the Marawi International Airport. There has also been a conflict between the army forces and rapid support in Khartoum.#SUDAN ???????? pic.twitter.com/QEszI2uSET — Abhishek Saxena (@tagabhishek) April 15, 2023

Forţele aeriene sudaneze desfăşoară operaţiuni împotriva RSF, a spus armata.

O filmare arătă o aeronavă militară pe cer, deasupra Khartumului, dar Reuters nu a putut confirma materialul în mod independent.

A fighter jet flies over Sudan's capital, Khartoum as fighting between Sudanese Army and Rapid Support Forces paramilitary intensifies. The Sudan's Army has called Rapid Support Forces paramilitary a rebel group. RSF says the military attacked its base in the South of Khartoum. pic.twitter.com/YtFSB0Yphr — Christopher Kiiza (@christokiiza) April 15, 2023

S-au auzit focuri de armă în mai multe părţi din Khartoum, iar martorii oculari au raportat împuşcături în oraşele învecinate.

Un jurnalist al Reuters a văzut tunuri şi vehicule blindate desfăşurate pe străzi şi a auzit trageri de arme grele în apropierea cartierului general atât al armatei, cât şi al RSF.

Medicii au spus că au avut loc confruntări în cartiere rezidenţiale, şi că au fost răniţi civili.

Armata a spus că RSF a încercat să-i atace forţele în mai multe poziţii, după ce martorii au raportat focuri de armă puternice în mai multe părţi ale ţării, stârnind temeri de un conflict în toată regula.

RSF, despre care analiştii spun că are 100.000 de membri, a spus că forţele sale au fost atacate mai întâi de armată.

Anterior, RSF, condusă de fostul lider al miliţiei, generalul Mohamed Hamdan Dagalo, mai cunoscut sub numele de Hemedti, a declarat că armata a înconjurat una dintre bazele sale şi a deschis focul cu arme grele.

"The leader of the notorious Rapid Support Forces—a group born out of the Arab tribal militias that led massacres in Darfur under Omar al-Bashir—Hemeti has been trying to shred the brutal reputation he earned during Bashir's rule." -@matnashed https://t.co/WPvQZpA7Yf — Democracy in Exile (@DAWN_Journal) April 8, 2023

O confruntare prelungită între RSF şi armată ar putea înrăutăţi semnificativ situaţia securităţii într-o ţară vastă, care se confruntă deja cu criza economică şi izbucnirea violenţelor tribale.

Partidele politice civile care au semnat un acord iniţial de împărţire a puterii cu armata şi RSF le-au cerut să înceteze ostilităţile.

Separat, ambasadele Rusiei şi SUA au cerut, de asemenea, încetarea violenţei.

Ostilităţile au urmat unor zile de tensiune între armată şi RSF, care ar putea submina eforturile de lungă durată de a readuce Sudanul la guvernare civilă, după lupte pentru putere şi lovituri de stat militare.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 15-04-2023 15:33