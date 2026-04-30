Zelenski cere „detalii” de la SUA despre armistițiul propus de Putin pentru 9 mai, după discuția cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță joi că a cerut Statelor Unite „detalii” despre condițiile unui armistițiu la 9 mai, ziua în care Rusia sărbătorește victoria sovietică împotriva Germaniei naziste.

Claudia Alionescu

Propunerea ar fi fost făcută de președintele rus Vladimir Putin într-o convorbire telefonică de miercuri cu omologul său american, Donald Trump, relatează AFP.


Vom preciza despre ce este vorba exact: câteva ore de securitate a unei defilări la Moscova sau ceva mai important. Propunerea noastră este o încetare a focului pe termen lung”.

Miercuri, după o convorbire la telefon a lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunţat că preşedintele rus este pregătit ”să decreteze un armistiţiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei” şi a adăugat că preşedintele american a ”susţinut în mod activ această iniţiativă”.

Rusia a anunţat miercuri că nu va desfăşura material militar, anul acesta, la defilarea tradiţională de 9 Mai în Piaţa Roşie, potrivit Kremlinului din cauza ”ameninţării teroriste” reprezentate de către Ucraina.

Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 Mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii.

La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial,în 1945, este comemorată în fiecare an prin demonstraţii mari de forţă în întreaga ţară.

Moscova - ale cărei trupe au făcut puţine progrese pe linia frontului de la sfârşitul lui 2022 şi care plătesc un cost uman mare - cataloghează adesea drept ”teroriste” atacuri ucrainene pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă la scară mare.

Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front, pentru a favoriza negocieri în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului.

De Paştele ortodox, în aprilie, un armistiţiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.

FOTO Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Măsuri UE pentru energie. Recomandări pentru protejarea consumatorilor vulnerabili în fața creșterii prețurilor la energie

Comisia Europeană a emis recomandări pentru protejarea gospodăriilor vulnerabile de debranșări, îmbunătățirea gestionării contractelor de energie și implicarea activă în tranziția către energie curată prin autoconsum și partajare.
Zelenski a prelungit starea de urgență și mobilizarea cu încă 90 de zile. Când va putea fi ridicată

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, joi, proiectele de lege privind prelungirea stării de urgență și a mobilizării la nivel național.
Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori

Îmbrăcat în ţinută de seară, dar înarmat până în dinţi, suspectul care a deschis focul în timpul Dineului Corespondenţilor la Washington s-a fotografiat chiar înainte de a trece la fapte, potrivit unei imagini făcute publice de justiție, informează AFP.

Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat a fost adoptat de Guvern. Bolojan: „La Parlament în regim de urgență"

Guvernul a adoptat, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Ninge în centrul României, la final de aprilie. Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe drumurile montane în două județe

Un val de aer rece a cuprins România, iar la munte a nins din nou și s-a așternut zăpada. Temperatura este cu circa 10 grade mai coborâtă decât normalul perioadei, iar vântul care bate cu putere face ca frigul să pară și mai pătrunzător.

Cursul oficial BNR, la un maxim istoric. Criza politică depreciază moneda națională de pe o zi pe alta

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Barcelona ar putea da lovitura: peste 90 de milioane de euro

The Replaceable One. Jose Mourinho poate fi înlocuit la Benfica de un conațional din Premier League!