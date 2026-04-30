Zelenski cere „detalii” de la SUA despre armistițiul propus de Putin pentru 9 mai, după discuția cu Trump

Propunerea ar fi fost făcută de președintele rus Vladimir Putin într-o convorbire telefonică de miercuri cu omologul său american, Donald Trump, relatează AFP.

”Vom preciza despre ce este vorba exact: câteva ore de securitate a unei defilări la Moscova sau ceva mai important. Propunerea noastră este o încetare a focului pe termen lung”.

Miercuri, după o convorbire la telefon a lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunţat că preşedintele rus este pregătit ”să decreteze un armistiţiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei” şi a adăugat că preşedintele american a ”susţinut în mod activ această iniţiativă”.

Rusia a anunţat miercuri că nu va desfăşura material militar, anul acesta, la defilarea tradiţională de 9 Mai în Piaţa Roşie, potrivit Kremlinului din cauza ”ameninţării teroriste” reprezentate de către Ucraina.

Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 Mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii.

La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial,în 1945, este comemorată în fiecare an prin demonstraţii mari de forţă în întreaga ţară.

Moscova - ale cărei trupe au făcut puţine progrese pe linia frontului de la sfârşitul lui 2022 şi care plătesc un cost uman mare - cataloghează adesea drept ”teroriste” atacuri ucrainene pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă la scară mare.

Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front, pentru a favoriza negocieri în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului.

De Paştele ortodox, în aprilie, un armistiţiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.