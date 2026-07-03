Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut ca Pouria Zeraati, un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior în apropierea casei sale din sud-vestul Londrei, în martie 2024.

Cei doi români, Nandito Badea (21 de ani) şi George Stana (25 de ani), au pledat nevinovat pentru acuzaţiile de vătămare intenţionată care le-au fost aduse, dar în luna iunie au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Woolwich Crown din Londra.

Badea a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar Stana la 12 ani de închisoare.

Procurorii au susţinut, în timpul procesului, că trei bărbaţi l-au vizat pe Pouria Zeraati, angajat al postului de televiziune Iran International, finanţat cu fonduri saudite şi critic la adresa guvernului iranian, motiv pentru care a fost desemnat organizaţie teroristă de către regimul de la Teheran.

Procurorul Duncan Atkinson le-a spus juraţilor că atacul a fost ordonat de o a treia parte, care acţiona în numele statului iranian.

Iranul a negat orice implicare.

Al treilea bărbat acuzat de implicare în acest caz, David Andrei, a fost arestat în România, dar nu a fost implicat în proces.

În comentarii privind condamnarea, judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a afirmat că este sigură că atacul a fost comis în beneficiul unei puteri străine.

Un purtător de cuvânt al Iran International a declarat că postul este încântat că acest caz s-a încheiat şi a mulţumit poliţiei şi guvernului britanic pentru eforturile depuse.

"Atacul asupra lui Pouria a fost şocant, terifiant pentru el şi soţia lui, şi şocant pentru colegii săi de la Iran International", a spus acesta.