Cea mai controversată mustață din Coreea de Sud a căzut ”victimă” lamei de ras

Coreea de Sud și Statele Unite sunt aliați de securitate, 28.500 de militari americani fiind staționați în țara din Peninsula Coreeană însă relațiile dintre cei doi parteneri au devenit tensionate în ultimii ani pe fondul neînțelegerilor privind abordarea față de Coreea de Nord și împărțirii costurilor legate de prezența militară americană.

Ambasadorul Harris a devenit subiect de controversă în Sud și acuzat de unii de aroganță. Până și părul său facial a devenit subiect de dezbatere.

Mama ambasadorului este japoneză iar faptul că mulți sud-coreeni au resentimente față de colonizarea de către Tokyo a peninsulei între 1910-1945, i-a făcut pe unii comentatori să afirme că mustața amintește moda guvernatorilor imperiali din perioada respectivă.

În ianuarie Harris a răspuns că modul în care arată este o chestiune de opțiune personală și că criticii săi au o viziune selectivă asupra istoriei. Însă în cursul weekend-ului acesta a încărcat pe social media o înregistrare video în care acesta face o vizită unui frizer tradițional sud-coreean pentru a-și rade mustața, afirmând că a luat „măsura” respectivă datorită verilor toride din Coreea de Sud.

