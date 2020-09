Un oficial brazilian a fost ucis cu o săgeată de un trib indigen

Activistul și oficialul guvernamental în vârstă de 56 de ani era însoțit de polițiști militari și încerca să ajungă într-o rezervație de lângă granița cu Bolivia. Aceștia au fost atacați cu săgeți, și s-au adăpostit în spatele unui vehicul, însă Franciscato a fost lovit în zona inimii.

„A urlat, a scos săgeata din piept, a fugit 50 de metri și s-a prăbușit, fără viață”, a declarat unul dintre ofițerii care îl însoțeau.

Rieli Franciscato is asked what Brazil he wants for the future. He says: “The Brazil I want for the future is one where all of this [indigenous lands] continues to be protected”

He was killed yesterday.

See here for more: https://t.co/dvSC0dWnqC

???? © Roberto B Ossak pic.twitter.com/YOkJkqzlIF