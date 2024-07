Ce postări șocante ar fi făcut pe internet tânărul care a încercat să îl asasineze pe Trump

Andrew Torba a declarat că a fost informat de o agenție de aplicare a legii cu privire la postările ce i-ar aparține lui Thomas Crooks. Acesta ar fi postat mesaje pro-Biden pe Gab, o platformă cunoscută pentru utilizatorii săi de dreapta și conținutul conspirativ.

Contul @epicmicrowave, despre care Andrew Torba nu a putut confirma că aparține lui Crooks, a fost activ ultima dată pe site în 2021.

„Din câte știm, contul nu a folosit site-ul pentru a trimite mesaje directe. El a postat pe site de nouă ori în total... În timp ce au fost făcute foarte puține postări pe site, majoritatea au fost în sprijinul președintelui Biden. O serie de postări și-au exprimat în special sprijinul pentru blocajele COVID, politicile de frontieră și ordinele executive ale președintelui Biden”, a precizat Torba.

CEO-ul platformei Gab a împărtășit și imagini cu postările care ar fi fost făcute de Thomas Crooks. De pildă, într-o postare din februarie 2021, utilizatorul a comentat: „Nu credeai că Biden va pierde într-o alunecare de teren, nu aș fi foarte încrezător în previziunile tale electorale”.

Într-o altă postare, utilizatorul Gab a apărat politicile de frontieră ale lui Biden, spunând că nu încurajează traficul de ființe umane și, în acest context, a vorbit despre un studiu care a comparat infracțiunile comise de migranții fără acte cu cele ale migranților legali și ale cetățenilor americani din Texas.

„În trecut, am fost ținta unor anchete motivate politic atât din partea Comisiei de Supraveghere a Camerei, cât și a Comitetului Mixt privind atacurile din 6 ianuarie, ambele urmărind să interfereze cu misiunea noastră de a proteja libertatea de exprimare online”, a precizat Andrew Torba.

Anchetatorii nu au găsit comentarii amenințătoare pe conturile de pe rețelele sociale sau poziții ideologice care ar putea explica ce l-a determinat să-l împuște pe Trump.

Tânărul care a încercat în 13 iulie să îl ucidă pe Donald Trump căutase recent informaţii pe internet care să-l ajute în tentativa de asasinare. Acesta a căutat informații despre asasinarea preşedintelui american John F. Kennedy, conform directorului FBI (Biroul Federal de Investigaţii) Christopher Wray.

Analiza laptopului lui Thomas Crooks, tânărul în vârstă de 20 de ani care a tras asupra lui Trump, a stabilit că el încercase să afle pe Google „cât de departe se afla Oswald de Kennedy", transmite Reuters.

El a făcut aceste căutări pe internet în data de 6 iulie, chiar în ziua în care Crooks se înregistrase ca participant la mitingul electoral din Butler, în statul Pennsylvania, unde a comis ulterior atentatul.

Directorul FBI a mai spus în faţa comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA că Crooks a pilotat o dronă la circa 180 de metri de scena de pe care urma să vorbească Trump la miting şi a transmis în direct imagini timp de circa 11 minute, cu aproximativ două ore înainte de eveniment.

Harvey Lee Oswald este cel care l-a asasinat pe Kennedy în 22 noiembrie 1963, la Dallas, în statul Texas.

Spre deosebire de Oswald, care a reuşit pe moment să scape după atentat, Crooks a fost doborât de Secret Service, instituţia care asigură protecţia demnitarilor americani, după ce apucase să tragă opt focuri de armă.

Crooks a folosit o puşcă automată AR-15 cu pat rabatabil, ceea ce potrivit lui Wren a contribuit la faptul că nu a fost observat înainte de a-i răni pe Trump şi pe doi participanţi la miting şi de a-l împuşca mortal pe altul.

În automobilul şi locuinţa lui Crooks au fost găsite dispozitive explozive rudimentare, proiectate pentru detonarea de la distanţă. El avea un transmiţător în momentul în care a tras asupra lui Trump, dar FBI consideră că nu ar fi reuşit să detoneze dispozitivele.

În urma atentatului, după ce a fost şi ea audiată în Congers, directoarea Secret Service Kimberly Cheatle a demisionat.

Christopher Wray, directorul FBI, nu este foarte convins că Donald Trump a fost într-adevăr lovit de un glonţ în timpul tentativei de asasinat şi se întreabă, în schimb, dacă nu a fost vorba mai degrabă de şrapnel, relatează The Guardian. În timpul unei audieri care a avut loc miercuri la Washington, în faţa Comisiei judiciare a Camerei Reprezentanţilor, Wray le-a spus legislatorilor că nu este clar ce anume a provocat rănirea urechii lui Trump în timpul împuşcăturilor de la mitingul său de campanie din Butler, Pennsylvania, la începutul acestei luni.

Rafalele trase de un trăgător aflat pe un acoperiş de pe care se putea vedea scena unde era Trump şi mulţimea participantă au ucis un participant la miting şi au rănit alte două persoane.

"Există unele întrebări cu privire la faptul dacă este sau nu un glonţ sau e vorba de şrapnel care a lovit urechea", a declarat Wray. "În acest moment, nu ştiu dacă acel glonţ, pe lângă faptul că a provocat zgârietura, ar fi putut ateriza şi în altă parte", le-a spus el congresmenilor.

La scurt timp după tentativa de asasinat, Trump a declarat pe reţeaua sa socială că a fost împuşcat cu un glonţ care i-a străpuns partea superioară a urechii drepte. "Am ştiut imediat că ceva nu este în regulă, în sensul că am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiind pielea", a scris fostul preşedinte. "A avut loc o sângerare abundentă, aşa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla", a povestit el.

După împuşcături, Trump a publicat un raport despre recuperarea sa de la Ronny Jackson, fostul medic de la Casa Albă şi actual reprezentant republican, însă fostul preşedinte nu a permis profesioniştilor din domeniul medical care l-au tratat să vorbească public despre starea sa.

Joi, dr. Jackson a răspuns la mărturia lui Wray într-o postare pe X, numind comentariile lui Wray către legislatori "absolut iresponsabile" şi "motivate politic", îndreptate împotriva lui Trump.

"Puţina credibilitate care i-ar mai fi putut rămâne a DISPĂRUT după ce a sugerat imprudent că Trump ar fi putut să nu fie lovit de un glonţ", a spus Jackson. "A fost un glonţ", a adăugat el. "Am văzut rana!", a dat asigurări fostul medic devenit politician.

De asemenea, şeful FBI, Christopher Wray, a declarat miercuri în faţa parlamentarilor că trăgătorul care a încercat să-l asasineze pe Trump, fiind apoi el însuşi împuşcat mortal de lunetişti Secret Service, a căutat pe internet informaţii despre asasinarea fostului preşedinte John F Kennedy în 1963.

