„Kievul şi susţinătorii săi europeni mizează pe prelungirea şi chiar escaladarea conflictului, precum şi pe acte de terorism împotriva populaţiei civile”, a afirmat Uşakov, conform TASS.

Potrivit acestuia, Putin i-a spus omologului său american că Kievul şi capitalele europene „pornesc de la o percepţie falsă asupra situaţiei de pe linia frontului”.

Conform Ministerului rus de Externe, citat de CNN, convorbirea telefonică a durat aproape 90 de minute, iar liderul american şi-a reiterat oferta de a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Discuţie înaintea summitului NATO

Discuţia a avut loc înaintea summitului NATO de la Ankara, considerat crucial, care începe marţi şi la care Trump intenţionează să participe, precum şi în contextul intensificării ofensivei forţelor ruse pentru ocuparea unei părţi mai mari din regiunea ucraineană Doneţk, unul dintre principalele obiective ale Kremlinului.

Potrivit Ministerului rus de Externe, Putin l-a felicitat personal pe Trump „şi întregul popor american cu ocazia acestei importante sărbători” — împlinirea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite.

Ministerul a descris convorbirea, a patra dintre cei doi lideri în acest an, drept una „de lucru şi extrem de constructivă”, adăugând că Trump „şi-a reafirmat disponibilitatea de a facilita încetarea cât mai rapidă a ostilităţilor” în conflictul din Ucraina.

„Partea rusă a subliniat încă o dată că preferă o soluţionare politică şi diplomatică a conflictului”, a transmis Ministerul rus de Externe, care a susţinut totodată că „Kievul şi susţinătorii săi europeni mizează pe prelungirea şi chiar escaladarea conflictului”.

„Preşedintele nostru a prezentat realitatea situaţiei de pe câmpul de luptă, unde Forţele Armate ale Federaţiei Ruse avansează cu încredere”, se mai arată în comunicatul ministerului rus.

Reacţia Kievului

Şi Kievul a anunţat, de asemenea, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o discuţie telefonică cu Donald Trump. Acesta a declarat că a avut o conversaţie „foarte fructuoasă” cu preşedintele american, în cadrul căreia au discutat despre situaţia de pe front.

„Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială”, a afirmat el.