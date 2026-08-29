Vibrația zilei este 3 și e undă verde la comunicare și la deplasări.

Horoscop 30 august 2026 – FECIOARĂ

O să adunați în jurul vostru niște oameni care să vă însoțească pe la târguri, expoziții, poate e și un eveniment festiv la care o să vă întâlniți cu niște cunoscuți, mai vechi, mai noi.

Se vine cu o ofertă de colaborare la voi și o să fiți, probabil, mai reticenți, dar până vă convingeți că e avantajoasă oferta.

Horoscop 30 august 2026 – BALANȚĂ

Se poate să dați de cineva care să vă fascineze, de-a dreptul, și poate o să fie șansa voastră de a fi fericiți, dacă nu aveți pe nimeni.

Vă scoate cineva la un spectacol, promite să fie o seară de neuitat, ceva special.

Horoscop 30 august 2026 – SCORPION

Invitațiile curg, să vă duceți la o nuntă, la un botez, la o aniversare sau să ieșiți pur și simplu la o terasă, cu prietenii, să povestiți ce ați mai făcut în ultima vreme.

Se poate să vă fie apreciată munca, să se vorbească despre voi la scenă deschisă și să luați un premiu.

Horoscop 30 august 2026 – SĂGETĂTOR

Vă șteaptă cineva în alt oraș, la o masă festivă, că e ceva de sărbătorit și ați fi o prezență valoroasă în acel cadru, printre ceilalți invitați.

Poate v-ați propus să le faceți o vizită părinților, bunicilor, o fi cineva care vă duce dorul și poate are nevoie și de una, alta.

Horoscop 30 august 2026 – CAPRICORN

O să țineți cont de ce își doresc ceilalți, dar o să vă respectați și propria dorință, că v-o fi invitat cineva la un party și nu vreți să ratați ocazia.

O să întâlniți pe cineva, poate prea temperamental pentru gustul vostru și de care, totuși, să vă simțiți cât se poate de atrași.

Horoscop 30 august 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care o să rezoneze cu voi și vă poate face viața mai frumoasă, dacă n-aveți companion de viață. E de încercat.

E cineva care o să fie alături de voi și o să conteze, sufletește, pentru voi, ca să aveți un moral ridicat.

Horoscop 30 august 2026 – PEȘTI

E o ceremonie la care o să vă duceți, chiar și prin țară, pe undeva, că e cineva care contează, merită toată implicarea voastră și o să vă bucurați de o baie de emoții pozitive.

Horoscop 30 august 2026 – BERBEC

Noutăți, oameni noi, oferte de a intra în diverse combinații parteneriale noi și e momentul s-o luați de la început cu toate cele.

Se poate să vă impresioneze un film, o piesă de teatru, să fie și o declarație de dragoste care să vă taie respirația. Se poate orice.

Horoscop 30 august 2026 – TAUR

O să vă duceți cu dragă inimă la un botez, o cununie civilă, religioasă sau e o decernare de premii pe undeva și nu e exclus să luați și voi ceva.

E o bucurie în familie și o să faceți o tratație, să vi se alăture și rudele și prietenii, ca să vă distrați cu toții.

Horoscop 30 august 2026 – GEMENI

Se observă cheltuieli, că o să dați curs invitațiilor și o să vă încărcați frumos bateriile sufletului, că o să fiți fericiți că se adună oamenii pe care îi iubiți.

O să vă regăsiți în formula de grup și o să plecați într-o plimbare prin țară, să ajungeți și la malul mării, printre altele.

Horoscop 30 august 2026 – RAC

O zi aniversară, o cununie religioasă, e ceva care va fi un prilej de revederi emoționante și poate se creează altfel de legături care să cimenteze relațiile voastre de suflet.

O să vă suiți în mașină, în tren, autocar și plecați spre o destinație turistică, nu prea departe, ca să vă puteți întoarce până la noapte.

Horoscop 30 august 2026 – LEU

Pe voi vă așteaptă niște surprize, poate vine cineva neanunțat, aflați vreo veste bună despre ce urmează să lucrați, în particular, poate, și o să vă încânte ideea.

Se poate să câștigați un premiu că ați participat la un concurs, e posibil și să reușească la o școală copiii voștri și dați de băut, de mâncat.