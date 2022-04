Ce arme chimice ar fi folosit Rusia în Mariupol. Detaliile oferite de Batalionul Azov și Pentagon

Secretarul de presă al Departamentului Apărării, John Kirby, a declarat că Pentagonul monitorizează îndeaproape rapoartele de luni seară privind un posibil atac cu arme chimice al rușilor asupra orașului ucrainean asediat Mariupol.

Dacă se va descoperi că Rusia a folosit arme chimice în orașul strategic de rezistență, ar reprezenta o escaladare majoră a conflictului și ar reprezenta o provocare directă pentru NATO de a acționa, potrivit CNBC.

"Suntem la curent cu rapoartele din social media care susțin că forțele rusești au desfășurat o potențială muniție chimică în Mariupol. Nu putem confirma în acest moment și vom continua să monitorizăm îndeaproape situația", a declarat Kirby.

"Aceste rapoarte, dacă sunt adevărate, sunt profund îngrijorătoare și reflectă îngrijorările pe care le-am avut cu privire la potențialul Rusiei de a folosi o varietate de agenți de control al revoltelor, inclusiv gaze lacrimogene amestecate cu agenți chimici, în Ucraina", a adăugat Kirby.

Ministrul britanic de Externe Liz Truss a declarat, de asemenea, că guvernul din Regatul Unit lucrează "urgent" pentru a verifica detaliile unui presupus atac chimic.

Raportul inițial a fost sub forma unui mesaj Telegram postat de Regimentul Azov, o parte ultranaționalistă a Gărzii Naționale ucrainene. Mesajul Azov spunea că forțele rusești au folosit "o substanță otrăvitoare de origine necunoscută".

"Orice utilizare a unor astfel de arme ar fi o escaladare nesimțită în acest conflict și îi vom cere socoteală lui Putin și regimului său", a scris minstrul Liz Truss pe Twitter.

