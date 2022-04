Peste 10.000 de civili au murit în Mariupol. Rusia este acuzată că ar fi folosit arme chimice

Boicenko a precizat că bilanţul deceselor ar putea depăşi 20.000.

El i-a acuzat pe ruşi că au blocat convoaie umanitare către oraş, în tentativa de a ascunde carnagiul.

Boicenko a vorbit şi despre afirmaţii ale oficialilor ucraineni că armata rusă a adus echipamente mobile de incinerare pentru a scăpa de cadavrele victimelor asediului: „Au venit crematorii mobile sub formă de camioane”.

Primarul a mai afirmat că soldaţii ruşi au dus multe cadavre la un centru comercial, unde există depozite şi frigidere.

În același timp, Marea Britanie încearcă să verifice informaţiile despre o eventuală utilizare a armelor chimice în Ucraina de către forţele ruse la Mariupol.

Anunțul a fost făcut luni de către şefa diplomaţiei de la Londra, Liz Truss, notează AFP, potrivit Agerpres.

"Informaţii indică faptul că forţele ruse ar fi folosit agenţi chimici într-un atac asupra populaţiei din Mariupol. Lucrăm de urgenţă cu partenerii noştri pentru a verifica informaţiile", a declarat Liz Truss pe contul său de Twitter.

Orice utilizare a acestui tip de arme "ar constitui o escaladare bruscă în acest conflict şi îi vom cere socoteală (preşedintelui rus Vladimir) Putin şi regimului său", a adăugat ea.

