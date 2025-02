Ce are de gând să facă Trump cu trupele americane din Europa după sfârșitul războiului din Ucraina: Nimeni nu mi-a cerut asta

Între timp însă, la Bruxelles, ambasadorii celor 27 de țări membre au aprobat cel de al 16-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei.

Înaintea video conferinței de miercuri de la Paris, președintele Macron a declarat într-un amplu interviu că Rusia lui Putin reprezintă o amenințare existențială pentru europeni.

Macron a subliniat ingerința rusă în alegerile prezidențiale din România, într-un discurs despre "dezordinea mondială". A enumerat "acțiunile Rusiei la frontiera Poloniei și atacurile cibernetice din toate țările europene.

Istoria recentă ne-a arătat că atunci când există doar un acord de armistițiu, Rusia nu îl respectă, a afirmat Macron. Dar a dat asigurări că el însuși este gata să vorbească cu Putin „la momentul potrivit”.

Și, surprinzător, președintele francez a lăudat strategia lui Donald Trump, afirmând ca liderul american folosește „ambiguitatea strategică”, dar și „declarațiile ferme” pentru a pune presiune pe Vladimir Putin.

Iar ambiguitatea pare să fie rețeta administrației americane. Trump a declarat întâi că nu l-ar deranja deloc dacă europenii ar trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina.

Donald Trump: „Dacă ei (statele europene) vor să facă asta, e minunat. Eu sunt de acord. Știu că Franța a menționat acest lucru. Marea Britanie a vorbit despre asta. E un gest frumos”.

Însă, după câteva minute a tras altă concluzie...

Donald Trump: „Asta ar putea chiar să ducă la un Al Treilea Război Mondial. Adică, să fiu sincer cu voi, ați auzit acum că Europa spune: "Ei bine, cred că vom interveni", și dintr-odată vă veți trezi într-un Al Treilea Război Mondial din cauza a ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.

Mesajul de la Kremlin, în acest sens, este fără dubiu.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Prezența unor trupe din țări membre NATO, dar sub un steag străin, de pildă sub steagul Uniunii Europene sau sub un steag național, este în continuare un aspect inacceptabil pentru noi”.

Pe de altă parte, Trump a spus că nu are de gând să retragă trupele americane staționate în Europa, în cazul încheierii unui acord de pace: „Nimeni nu mi-a cerut să fac asta. Și n-aș vrea să fac acest lucru, să retrag trupele americane din Europa”.

De altfel, și polonezii au primit asigurări în acest sens de la trimisul lui Donald Trump pentru Ucraina, generalul în retragere Keith Kellogg.

Andrzej Duda, președintele Poloniei: „Vă cer să rămânem calmi. Repet: nu există motive ca să credem că Statele Unite își vor reduce prezența în Polonia. Sau că Statele Unite vor abandona în vreun fel responsabilitățile privind securitatea acestei părți din Europa”.

