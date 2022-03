Ce a spus Vladimir Putin după ce transmisiunea discursului său a fost întreruptă. VIDEO

Conform jurnaliștilor străini, stadionul a fost umplut cu studenți și angajați de la stat, aduși cu autobuzele și plătiți.

Transmisiunea discursului rostit de Vladimir Putin a fost însă întreruptă brusc. Ruşii au dat vina pe o defecţiune tehnică, dar pe internet convingerea generală este că la mijloc a fost mâna hackerilor.

Discursul rostit de Putin a festivităţile dedicate împlinirii a 8 ani de la anexarea Crimeei, a fost întrerupt brusc. Se pare că hackerii au reuşit să îngheţe transmisiunea televiziunii naţionale ruse. Regia de emisie a comutat brusc pe un moment derulat ceva mai devreme. Oficial, Kremlinul a dat vină pe o problemă apărută la un server.

"S-a întâmplat ca începutul operațiunii să coincidă cu data nașterii a unuia dintre conducătorii noștri militari de renume...", a spus Putin până când emisia a fost comutată.

Ulterior, discursul președintelui rus a fost difuzat din nou, de data aceasta integral. Putin vorbea despre amiralul Fiodor Ușakov (1745 – 1817) atunci când transmisiunea discursului său a fost întreruptă. „S-a întâmplat ca începutul operațiunii să coincidă cu data nașterii a unuia dintre conducătorii noștri militari de renume, Fiodor Ușakov, care în întreaga sa strălucită carieră militară nu a pierdut nicio bătălie. Cândva Ușakov spusese: „aceste furtuni vor fi spre gloria Rusiei”, a spus Putin și a adăugat: „Așa a fost atunci, așa este astăzi și așa va fi întotdeauna”, potrivit Rador.

Vladimir Putin

“The beginning of the special operation in Ukraine coincides with the birthday of Fedor Ushakov, 24th Feb 1745”

Ushakov was an admiral of the Russian navy of a brilliant undefeated career who lived a life devoted to teachings of Christ & services to the Church. pic.twitter.com/Uw8JhPVuzW