Cazul, documentat de o echipă de medici din Germania, scoate la iveală efectele neașteptate pe termen lung ale hipoxiei cerebrale (n.r. o lipsă severă de oxigen în țesuturi).





Consecințe grave după ce a fost prins sub avalanșă

Bărbatul se afla într-o excursie la schi când a fost prins de avalanșă și îngropat sub zăpadă timp de aproximativ 15 minute, perioadă în care creierul său a fost privat de oxigen. Un prieten a reușit să-l scoată la timp și a început imediat manevrele de resuscitare, iar ulterior victima a fost transportată la spital, scrie Live Science.

Lipsa oxigenului i-a provocat hipoxie, care s-a manifestat printr-o tulburare de mișcare: spasme necontrolate ale mușchilor picioarelor în timpul mersului și ale gurii atunci când vorbea, fără a afecta însă brațele.

După externare, în timpul recuperării, bărbatul a reluat o activitate obișnuită pentru el înainte de accident — rezolvarea de puzzle-uri sudoku. Atunci a apărut un simptom surprinzător: mușchii brațului stâng au început să se contracte involuntar, dar doar în timp ce rezolva puzzle-ul. Mișcările încetau imediat ce se oprea.

Investigațiile medicale au arătat că pacientul suferea de crize epileptice focale. Electroencefalograma a indicat activitate epileptică în zona centro-parietală dreaptă a creierului, iar un RMN funcțional a evidențiat o activare excesivă a acestei regiuni în timpul rezolvării sudoku. Analize suplimentare au arătat pierderea fibrelor nervoase inhibitoare, cel mai probabil ca urmare a hipoxiei suferite în avalanșă.



O formă rară de epilepsie

Medicii au stabilit că bărbatul a dezvoltat epilepsie reflexă — o formă rară de epilepsie în care crizele sunt declanșate de stimuli specifici. În acest caz, sarcinile vizual-spațiale complexe, precum crearea unei imagini mentale tridimensionale necesare rezolvării Sudoku, declanșau crizele. Alte activități, precum cititul sau calculele simple, nu aveau acest efect.

Tratamentul cu medicamente antiepileptice a fost eficient, iar pacientul nu a mai avut crize timp de peste cinci ani. Terapia fizică a redus, de asemenea, spasmele apărute în timpul mersului și vorbirii. Ca măsură preventivă, bărbatul a renunțat complet la puzzle-urile Sudoku.



Epilepsia afectează aproximativ 3,8% din populație la un moment dat în viață, iar 4%-7% dintre acești pacienți pot suferi de crize reflexe.



