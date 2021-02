Categoria de vârstă la care vaccinul AstraZeneca oferă un răspuns imunitar bun

Vaccinul anti-COVID19 dezvoltat de Universitatea Oxford şi AstraZeneca oferă un răspuns imunitar bun la persoanele în vârstă, chiar dacă există o lipsă de date privind eficacitatea sa exacta.

Anunțul a fost făcut de Andrew Pollard, care conduce testele clinice pentru vaccinul Oxford, potrivit Reuters.

Întrebat despre o declaraţie a preşedintelui francez Emmanuel Macron potrivit căreia vaccinul este "cvasi-ineficient" în rândul persoanelor peste 65 de ani, Pollard a afirmat: "Nu înţeleg ce înseamnă această afirmaţie".

"Ideea este că avem destul de puţine date referitoare la adulţii în vârstă, motiv pentru care oamenii au o mai mică certitudine cu privire la nivelul de protecţie" oferit de acest vaccin, a precizat Pollard pentru BBC radio.

"Avem însă răspunsuri imunitare bune la adulţii în vârstă, foarte similare cu cele la adulţii mai tineri; protecţia pe care o vedem este exact în aceeaşi direcţie, şi de o dimensiune similară", a adăugat el.

Autoritatea franceză de sănătate publică (HAS) a recomandat folosirea vaccinului AstraZeneca doar pentru persoanele cu vârste sub 65 de ani. Într-un comunicat, HAS a precizat că nu există informaţii suficiente despre eficienţa acestui vaccin la oamenii cu vârste peste 65 ani, adăugând că va revizui recomandarea pe măsură ce vor fi disponibile date suplimentare privind efectele vaccinului AstraZeneca.