Conform datelor Infojobs, citate de publicația El Pais, numărul locurilor de muncă disponibile a crescut cu 1% anul trecut, în timp ce numărul candidaților a crescut cu 5%.

Iker Barricat a atribuit această dinamică mai multor factori: creșterea economică încurajează companiile să lanseze proiecte noi și să angajeze personal, integrarea tehnologiei și a inteligenței artificiale determină reorganizări, iar absenteismul ridicat lasă posturi libere.

Rezultatul este o piață în care angajații văd mai clar oportunitățile și capătă încrederea de a-și schimba cariera

Cine sunt cei mai bine plătiți profesioniști din Spania

În acest context, cei care iau în considerare o schimbare de companie trebuie să știe cine sunt profesioniștii cel mai bine plătiți din Spania.

Clasamentul celor 25 de poziții cu cele mai mari salarii, realizat de Infojobs pe baza a peste 700.000 de oferte, arată că majoritatea (60%) provin din organizații mici, cu sub 50 de angajați, fiind reprezentative pentru 63.000 de firme spaniole.

Conduc detașat medicii specialiști privați, cu un salariu anual brut de 56.832 de euro, după o creștere de 12,4% față de anul precedent. Aceasta contrastează puternic cu creșterea salarială medie înregistrată în 2025 de INE: 3,2%.

„Lipsa acestor profesioniști îi face foarte căutați, mai ales atunci când au experiență și o reputație bună. Acest lucru, împreună cu migrația medicilor spanioli către alte țări, înseamnă că pot câștiga salarii ce depășesc 80.000 de euro”, a precizat Marc Castellví, director regional LHH Recruitment Solutions

Salariile mari oferite pentru munca în străinătate au adus veterinarilor, fizioterapeuților și asistenților medicali poziții de top în clasament, pe care le pierd când se iau în considerare doar salariile interne. Conform Infojobs, locurile de muncă în străinătate reprezintă două din trei pentru medicii veterinari, peste jumătate pentru fizioterapeuți și 40% pentru asistenți medicali.

Lipsa facilităților sanitare și impactul asupra veniturilor

Creșterea cererii de personal medical a dus la salarii mai mari decât cele din domeniul tehnologiei, afectat de expansiunea AI. Pe locul doi în top se află arhitectul de sisteme IT, cu un salariu de 51.789 de euro și o majorare de 3,7% față de 2024. În schimb, arhitectul de software, clasat pe locul patru, a văzut salariul său scăzând de la 51.464 de euro la 50.048.

Al treilea profesionist cel mai bine plătit este managerul financiar, cu 50.368 de euro anual, poziție care în 2025 apare alături de alți patru directori executivi – operațiuni, produs, tehnic și vânzări – cu remunerații între 47.326 și 39.133 de euro.

Mónica Pérez Callejo, director de Studii la portalul de joburi, clarifică faptul că cifrele publicate în anunțuri reprezintă salariile de început sau de bază, afișate doar în 48% dintre acestea, „pentru că nu este încă obligatoriu pentru companii”. Ele constituie baza negocierilor ulterioare între candidați și angajatori și nu includ beneficii suplimentare sau remunerații variabile, frecvente mai ales în rândul executivilor.

Profesioniștii cei mai bine plătiți în Spania

Pe lista Infojobs, medicii generaliști (44.753 euro anual), farmaciștii (43.677 euro) și stomatologii (41.520 euro) se află printre cei mai bine remunerați. În domeniul tehnologiei, inginerii de automatizare (41.520 euro), consultanții în securitate IT (41.330 euro), data scientist-ii (41.170 euro), inginerii în telecomunicații (40.342 euro) și programatorii de aplicații (39.829 euro) se remarcă, alături de poziții din sănătate și management.

Specialiști din construcții și inginerie, precum supervizorii din construcții (42.619 euro), inginerii HVAC (41.110 euro), inginerii în instalații clădiri (39.734 euro) și cei din electronică (39.079 euro), completează topul celor 25 de profesioniști cu cele mai mari salarii.