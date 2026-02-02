Recoltarea de organe a fost mult timp o problemă gravă în China, unde au loc până la 100.000 de transplanturi pe an, în principal prin donatori voluntari înscriși în programe create de guvernul comunist.

De ani de zile există însă acuzații că organe au fost prelevate cu forța de la deținuți ai statului, o practică ce ar genera miliarde de dolari anual.

Foști deținuți care susțin că au fost victime ale recoltării de organe au vorbit acum public, afirmând că au fost sedați și s-au trezit ulterior fără organe vitale.

Într-un interviu pentru The Sun, un bărbat pe nume Cheng, considerat unul dintre primii supraviețuitori ai acestei practici brutale, a declarat că a fost închis și dus la spital împotriva voinței sale, unde s-a trezit conectat la tuburi de oxigen și cu o tăietură proaspătă de aproximativ 35 de centimetri.

Ulterior, Cheng a descoperit că părți din plămân și ficat îi lipsesc.

Cheng a fost încarcerat în 2002 după ce a militat pentru încetarea persecuției guvernamentale împotriva mișcării religioase Falun Gong, interzisă de Partidul Comunist Chinez și despre care se susține că a fost vizată pentru traficul de organe, alături de practicanți budism de qigong.

El afirmă că a fost imobilizat de șase gardieni după ce a refuzat să semneze documente de consimțământ pentru o intervenție chirurgicală și că a fost „injectat cu ceva”.

„Mi s-a făcut o injecție. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram într-un pat de spital, cu tuburi în nas, și îmi pierdeam și recăpătam conștiința. Era un tub cu lichid sângeros care ieșea de sub bandajul de pe o parte a corpului meu”, a povestit el.

Cheng spune că a fost aruncat înapoi în închisoare și programat pentru o a doua operație câțiva ani mai târziu, afirmând că atunci a crezut că autoritățile „urmau să-l omoare”.

Într-o notă de informare guvernamentală actualizată pe 30 ianuarie, în perioada în care Keir Starmer se afla în China, se menționează că practicanții Falun Gong deținuți sunt „raportat supuși diverselor metode de constrângere fizică și psihologică, inclusiv tortură, în încercări de a-i forța să renunțe la credințele și practicile lor”.

Deși nota adaugă că statul chinez neagă aceste acuzații, se precizează că au loc decese în detenție și că recoltarea forțată de organe este „raportată la scară semnificativă”, atât înainte, cât și după deces.

Estimările incluse indică „zeci de mii” de transplanturi anual cel puțin din anul 2000, existând rapoarte credibile despre „prelevări fără consimțământ” și identificarea deținuților Falun Gong drept „o sursă principală de organe”.

