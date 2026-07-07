Din păcate, acesta nu este un caz în care media spune întreaga poveste. Realitatea este că diferențele dintre țări sunt îngrijorătoare, arată analiza citată de Euronews.

Ciprului se află într-o stare permanentă de urgență. Țara și-a consumat 72% din resursele de apă dulce, cu un vârf de 92% în timpul verii, potrivit datelor Eurostat și ale Agenției Europene de Mediu (EEA).

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, o țară intră în zona de avertizare atunci când utilizează 20% din resursele sale de apă. La începutul acestui an, autoritățile le-au cerut locuitorilor să economisească 10% din consumul zilnic de apă (echivalentul a aproximativ două minute de utilizare a apei), însă faptul că populația Ciprului crește rapid nu este deloc o veste bună pentru resursele de apă ale țării.

Guvernul s-a grăbit să instaleze stații de desalinizare pentru a acoperi necesarul de apă potabilă, în special înaintea sezonului turistic, iar președinția cipriotă în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene a făcut din gestionarea acestei crize una dintre prioritățile sale.

România, printre țările cu risc

După Cipru urmează o altă țară mediteraneană, Malta, cu o rată anuală de utilizare a apei de 33%. Totuși, situația se agravează vara, când nivelul stresului hidric ajunge la 67%.

O situație similară se regăsește și în alte țări: nivelurile de exploatare a resurselor de apă în Grecia (37%), România (34%), Portugalia (31%), Italia (27%) și Spania (26,5%) se află toate mult peste pragul de avertizare în perioada verii.

EEA afirmă că schimbările climatice și episoadele de secetă vor intensifica, cel mai probabil, „frecvența, intensitatea și impactul” penuriei de apă cel puțin până în 2030.

Un alt raport al agenției, „Overheated and Underprepared” (n.r. „Supraîncălzită și nepregătită”), a constatat că aproximativ unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene întâmpină dificultăți în a avea acces la suficientă apă sigură și curată.

Problema este cea mai gravă în Cipru (36,5%) și Grecia (31,5%). În mod interesant, mai multe țări cu acces deficitar la apă, inclusiv Bulgaria, Ungaria, Croația și Irlanda, nu înregistrează rate deosebit de ridicate de exploatare a resurselor de apă dulce.

În același timp, în ciuda dificultăților legate de utilizarea resurselor de apă dulce, Franța, Portugalia și Spania par să gestioneze mai bine distribuția apei curate și sigure, ponderea populației care se confruntă cu probleme fiind, în toate aceste țări, confortabil sub media UE de 9%.