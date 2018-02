Câinele care a devenit erou, în Taiwan, după ce a găsit două persoane printre dărâmături

Într-o înregistrare video dată publicităţii de biroul pompierilor din Taichung, Tie Hsiung, un labrador al cărui nume se traduce „Eroul de fier", poate fi văzut adulmecând printre dărâmături şi alertându-i pe salvatori că în zonă există o prezenţă umană, informează Reuters, citat de Agerpres.

Potrivit presei locale, câinele a descoperit un supravieţuitor prins sub dărâmături timp de 15 ore şi o altă persoană care apoi a murit în urma rănilor suferite.

Who's a good boy? Labrador rescues survivor in Taiwan quake wreckage, hailed as hero on first mission https://t.co/TBmpyYlcuW pic.twitter.com/McPy5wKSp4