Cutremur de 6,4, produs în Taiwan: un hotel s-a prăbușit: 2 morți, 100 de răniți

UPDATE 21:00: Oficialii au declarat că două persoane și-au pierdut viața și alte 100 au fost rănite. În tot acest timp, China Global Television Network scrie că ar fi vorba despre 114 răniți și că alți 29 sunt în continuare prinși sub dărămâturi după ce un hotel din Hualien s-a prăbușit.

At least four buildings in Hualien, Taiwan have collapsed and one bridge has been damaged following magnitude-6.4 earthquake, Taiwan’s National Fire Agency says. https://t.co/7ygPZKQVDQ pic.twitter.com/gdR6Vl5YOt