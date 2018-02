Bilanţul cutremurului din Taiwan creşte la 7 morţi şi 225 de răniţi. GALERIE FOTO

UPDATE. Un nou bilanț al victimelor anunță cel puțin 7 morți. Între timp au loc căutări disperate pentru zecile de persoane date dispărute.

Parterul unui hotel cu zece etaje a cedat şi clădirea s-a înclinat într-o parte. Televiziunile locale au transmis imagini dramatice cu oameni care fac semne disperate de la etajele superioare sau încearcă să le atragă atenţia salvatorilor cu lumina telefonului sau cu lanterne.

Video shows firefighters in Taiwan attempting to get inside collapsed hotel where at least two people were trapped after 6.4-magnitude earthquake. https://t.co/n50z0NeaZN pic.twitter.com/CK4lVgXP5C

Peste 100 de persoane au fost salvate cu ajutorul unor scări din hotel şi din alte clădiri care s-au prăbuşit parţial sau au suferit daune mari. Numeroase şosele şi poduri au fost închise traficului.

A powerful earthquake has struck Taiwan, killing at least two people and injuring more than 200: https://t.co/5n7QXAlGg2

Aftershocks were seen live on TV: https://t.co/1iP3uusoML pic.twitter.com/5Z3iswIKP3