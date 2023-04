Cadoul oferit de Putin militarilor ruși, în timpul vizitei sale din zonele ocupate din Ucraina: „Este important să vă ascult”

Nu este însă clar când a fost făcută inspecția despre care Kremlinul susține că a avut loc luni, în a doua zi de Paște. La rândul său, Volodimir Zelenski a mers pe linia frontului, în estul Ucrainei, într-un oraș înconjurat din trei părți de forțele inamice.

Președintele Zelenski s-a întâlnit cu soldații ucraineni la Avdiivka, pe lina frontului din regiunea Donețk, în est, unde se dau în continuare lupte aprige.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vă felicit de sărbători, de Paște și vă doresc numai victoria!”.

Putin, vizită spontană în teritorii ocupate din Ucraina

Tot cu ocazia Paștelui ar fi venit și Vladimir Putin în teritoriile ocupate. Televiziunea națională rusă l-a arătat în timp ce cobora din elicopter, undeva pe teritoriul ucrainean aflat sub controlul rușilor. Apoi ar fi vizitat cartierul general al forțelor sale din Herson, în partea ocupată de ruși.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Este important pentru mine să vă aud părerea despre cum evoluează situația, să vă ascult, să facem schimb de informații”.

De asemenea, după cum a transmis Kremlinul, liderul rus a făcut urări de Paște și le-a dăruit militarilor reproduceri ale unei icoane istorice care - a precizat acesta - i-a aparținut "unuia dintre cei mai de succes miniștri de război din imperiul țarist".

Iar unii dintre soldații ruși din zona Zaporojie ar fi primit în pachetele de Paște icoane cu chipul lui Putin.

Vizita președintelui rus a fost spontană și a avut loc pe 17 aprilie, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Însă, la un moment dat, Putin se aude spunând "vin sărbătorile Paștelui", care a fost sărbătorit și de ortodocșii ruși pe 16 aprilie.

Oricum, în continuarea imaginilor difuzate de televiziunea națională apare un panou cu înscrisul "Ne revedem în regiunea Herson". Apoi, filmat de sus, un sat de coastă, și din nou Putin coborând din nou din elicopter. Purta, de dată această, haine diferite și s-ar fi întâlnit cu șeful de Stat Major al Forțelor Terestre ruse într-un buncăr din Luhanskul ocupat.

Mercenarii ruși din Wagner, masacru în Bahmut

Între timp, au apărut mărturii înfiorătoare despre execuțiile puse la cale de mercenarii Wagner, la Bahmut.

Mercenar rus: „Erau în jur de 40 de copii. În total, erau vreo 300, 400 de oameni (în adăpostul de la subsolul unui bloc). Nu am avut de ales. Nu mai pot schimba nimic. Am dat ordin să îi omoare pe toți. Era o fetiță care țipa, era mică, avea 5 sau poate 6 ani... Și am împușcat-o, înțelegi?”.

Este descrierea unui masacru care ar fi avut loc la jumătatea lui martie, într-un cartier din Bahmut. pe care tocmai îl cuceriseră mercenarii Wagner. Cel care ar fi dat ordinul sa fie ucisi civilii ar fi chiar liderul grupării, Evgheni Prigojin.

Aceste dezvăluiri sunt făcute de doi mercenari Wagner, comandanți ai unor mici unități de luptă. Ambii sunt foști deținuți eliberați din închisoare la jumătatea anului trecut, prin decrete semnate de Putin, pentru a se înrola în unitățile Wagner.

Pe frontul de est, forțele ruse și mercenarii Wagner reușesc progrese - totuși foarte lente - în zona Bahmut, însă apărătorii Ucrainei încă rezistă în partea de sud a orașului.

Pe de altă parte, reporterul publicației Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a putut fi văzut pentru prima dată de când a fost arestat, la Ekaterinburg, pe 29 martie. A apărut însă într-o sală de tribunal din Rusia, pentru o audiere la apelul împotriva arestării sale preventive. Care de altfel, a fost respins imediat.

Jurnaliștii au avut voie să-l fotografieze și să-l filmeze, dar nu și să discute cu el. Nici Gershkovich n-a fost lăsat să le adreseze vreun cuvânt.

Reporterul american, în vârstă de 32 de ani, care este deținut în infama închisoare Lefortovo din Moscova, a fost acuzat oficial de spionaj în urmă cu aproape două săptămâni. Dacă va fi gasit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.

