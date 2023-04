Vladimir Putin a mers în vizită la baza militară din Herson | VIDEO

În timpul vizitei, Putin a vorbit cu comandanții forțelor aeriene ale unității armatei ruse „Nipru”, întâlnindu-se și cu alți ofițeri superior, potrivit TASS.

Unul dintre scopurile vizitei a fost acela de a obține un „raport” de la comandanți cu privire la situația din Herson, dar și din Zaporojie.

The Kremlin says Putin has traveled to Russian-occupied parts of Kherson region in Ukraine. https://t.co/ClgG2tZ9UW pic.twitter.com/fwXcp1Ca0v