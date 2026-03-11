Bulgaria are în prezent rezerve suficiente de benzină, motorină și kerosen în depozit, împreună cu materiile prime destinate rafinării, pentru a acoperi consumul intern normal timp de peste 3 luni, a declarat viceministrul Finanțelor, Stanimir Mihaylov, într-o sesiune extraordinară a Adunării Naționale, transmise în direct la televiziunea națională, scrie Novinite.

Demnitarul a reamintit că o decizie adoptată de parlament la 31 octombrie 2025 a introdus o restricție temporară asupra exportului și furnizării în interiorul UE de produse petroliere din Bulgaria, o măsură pe care guvernul o consideră deosebit de importantă în circumstanțele actuale.

Premierul Andrey Gyurov emis la 10 martie 2026 un ordin pentru înființarea unui grup de lucru interdepartamental pe lângă Consiliul de Miniștri pentru a monitoriza situația.

Grupul este prezidat de prim-ministru și include miniștrii finanțelor, economiei și industriei, energiei, apărării și internelor, precum și reprezentanți ai serviciilor de securitate, ai Comisiei pentru Protecția Concurenței, ai Agenției Vamale, ai Agenției Naționale de Venituri și reprezentantul special al Lukoil Neftochim Burgas.

Principalele sale sarcini sunt monitorizarea zilnică a livrărilor de țiței, a stocurilor naționale de produse petroliere și a rezervelor menținute, urmărirea zilnică a prețurilor combustibililor și elaborarea de măsuri pentru contracararea creșterii prețurilor cauzate de criza din Orientul Mijlociu.

Conform statisticilor oficiale ale Institutului Național de Statistică, cantitatea medie lunară de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat vândută de comercianții cu cel puțin cinci puncte de vânzare în 2025 a fost de aproximativ 200 de milioane de tone. Lanțul de aprovizionare include în prezent 106 antrepozite fiscale înregistrate, operate de companii care manipulează produse energetice înainte de a fi eliberate pentru consum în țară.

Carburanții se scumpesc chiar și cu un preț mic al petrolului din cauza problemelor de transport

Capacitatea lor combinată de stocare depășește semnificativ cererea internă lunară, ceea ce înseamnă că, dacă este necesar, companiile ar putea menține stocuri care să acopere consumul pentru o perioadă mai lungă decât cele 90 de zile obligatorii din punct de vedere legal. Datele vamale confirmă că rezervele și instalațiile de stocare disponibile la 10 martie 2026 sunt capabile să garanteze un consum normal cel puțin pentru această perioadă.

Mihaylov a abordat, de asemenea, impactul fluctuațiilor prețurilor globale ale petrolului asupra costurilor interne ale combustibililor. În evaluarea sa, o creștere de un procent a prețurilor țițeiului duce de obicei la o creștere medie de aproximativ 0,8 puncte procentuale a prețurilor cu amănuntul ale combustibililor în Bulgaria. De exemplu, dacă prețurile petrolului cresc cu 10 procente, prețul mediu al benzinei A95 ar putea crește de la 1,29 euro pe litru la aproximativ 1,36 euro în luna curentă. Motorina, care costă în prezent în jur de 1,34 euro pe litru, ar putea crește la 1,41 euro în aceeași perioadă și ar putea ajunge la 1,45 euro în a doua lună după creșterea internațională.

Cu toate acestea, el a menționat că țițeiul Brent s-a stabilizat recent la aproximativ 88 până la 90 de dolari pe baril. În ciuda volatilității de pe piețele energetice, guvernul nu se așteaptă ca situația să înrăutățească perspectivele de creștere a PIB-ului real în 2026, deși o inflație mai mare ar putea împinge PIB-ul nominal ușor peste proiecțiile anterioare.

Oficialii bulgari avertizează că blocada Strâmtorii Ormuz cauzează probleme logistice majore la nivel mondial. Peste 800 de nave sunt în prezent blocate în zonă, inclusiv aproximativ 300 de petroliere, alte 300 de nave care transportă produse rafinate, iar restul transportă gaze. În astfel de condiții, chiar și atunci când petrolul poate fi cumpărat la un preț favorabil, transportul poate deveni principalul obstacol.