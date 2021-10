Britanicii se confruntă cu o situație extremă. În două zile, peste o mie de migranți au încercat să treacă granița ilegal

Când nu fac schimb de amenințări pe tema licențelor de pescuit, francezii și britanicii se ceartă din cauza migranților care traversează Canalul Mânecii.

Doar în ultimele două zile, britanicii au interceptat peste o mie de persoane care voiau să le treacă granița ilegal. Mai multe bărci au plecat în acest weekend din portul Calais către cel din Dover sub ochii impasibili ai polițiștilor francezi, care n-au schițat nici măcat un gest pentru a-i opri.

Numărul migranţilor care au traversat Canalul Mânecii s-a dublat faţă de anul trecut, spun autoritățile din Regatul Unit. Din ianuarie și până acum, peste 17 mii au parcurs această rută.

De la o depărtare de 100 de metri, 8 polițiștii francezi, echipați cu scuturi și căști, privesc impasibili cum grupul de kurzi irakieni urcă într-o barcă. Și asta ziua în amiaza mare, nu la adăpostul întunericului, cum se întâmplă de obicei. Prezentă era și o echipa a postului de televiziune englez, Sky News, care a filmat întreaga întâmplare.

Adam Parsons, corespondent Sky News: "Au cărat această barcă uriașă pe plaja până în apă și se vor îndrepta într-acolo, spre Dover. Polițiștii francezi au văzut toate aceste manevre dar i-a lăsat să facă ce vor, fără să miște un deget."

Ulterior, autoritățile franceze au pus lipsa de reacție pe seama faptului că polițiștii erau depășiti numeric de cei 40 de migranți, între care 3 copii.

După câteva zeci de minute, barca a ajuns la destinație.

Unul dintre migranți a povestit că a plătit aproape 3 mii de dolari pentru a străbate Europa pe ruta Belarus, Polonia, Germania, Franța.

Migrant: "Polițiștii francezi nu ne-au zis nimic. Nu sunt amenințători că în alte țări. Ne respectă, ne-au zis să așteptăm barca mare care ne-a adus aici. Ne-au zis: "La revedere!" iar eu le-am mulțumit."

Ivor Bennett, corespondent Sky News: "De aici, migranții sunt duși la Dover. Niciunul nu știe ce-l așteaptă, dar toți sunt convinși că, orice ar urma, tot e mai bine decât situația lăsată în urmă."

Guvernul britanic, care a făcut din combaterea imigrației o prioritate după Brexit, vrea să elimine aceste traversări periculoase. La sfârșitul lunii iulie, Londra s-a angajat să plătească Franței peste 60 de milioane de euro pentru a consolida prezența forţelor de ordine la graniţe. Cu toate acestea, ultimele luni, fluxul de migranți a atins cote record.

Gerald Darmanin, ministrul de Interne francez: "N-am văzut încă niciun cent din cele 63 de milioane de euro promise de guvernul britanic în cadrul acordului negociat cu câteva luni în urmă cu doamna ministru Pattel (ministrul britanic de Interne). Asta deși noi am angajat mai mulți jandarmi și am achiziționat echipamente destinate protejării graniței. Britanicii sunt oameni de onoare și sunt sigur că e doar o ușoară întârziere. În ultimii 20 de ani, Franța a păzit granița pentru prietenii noștri britanici și în mare măsură am izbutit să reducem presiunea migratoare."

Jonathan Portes, economist: "E dificil de știut dacă acesta e doar un incident izolat ori reflectă deteriorarea mai amplă a relațiilor franco-britanice. Sunt tensiuni nu doar pe tema migranților, ci și a contractului anulat de Australia pentru submarine, precum și pe chestiunea pescuitului."

Din cauza neînțelegerilor legate de pescuit, Parisul a ameninţat din nou vineri că-şi va reduce livrările de electricitate către insula Jersey, din Canalul Mânecii, aflată sub jurisdicţie britanică. Insula este alimentată prin cabluri submarine ce pleacă dinspre coastele franceze.

Acordul post-Brexit le permite pescarilor din UE să continue să lucreze în apele britanice, cu condiţia obţinerii unei licenţe.

Permisul le este acordat dacă demonstrează că pescuiau acolo şi înainte. În zonele de pescuit încă disputate, Londra a acordat în total peste 200 de licenţe definitive, în timp ce Parisul cere alte câteva sute.